(ChB) - Attention si vous devez passer par le Ban de Gasperich ce week-end: la rue Raiffeisen sera fermée à la circulation ainsi que la bretelle d'autoroute desservant le quartier de Gasperich (en rouge sur le plan).

L’administration des Ponts et Chaussées procédera dès ce vendredi soir 23 heures jusqu'à samedi 22 heures, à un important chantier. Le but sera d'adapter l'actuelle rue Raiffeisen en vue d'ouvrir une partie du tout nouveau boulevard du même nom.

Visitez le chantier et visualisez les accès routiers dans notre reportage sur le Ban de Gasperich publié en avril dernier.

Voitures: barrages et déviations

A partir de ce vendredi à 23 heures:

la circulation sur la rue Raiffeisen sera barrée à toute circulation dans les deux sens entre l’échangeur Hesperange (CR231) et la N4.



Les accès suivants sont également barrés:

la bretelle de sortie de l’échangeur Hesperange en provenance du rond-point Gluck de l’A3 et en direction du Ban de Gasperich (CR231),

la bretelle d’accès de l’échangeur Hesperange en provenance du P+R Luxembourg-Sud et en direction du Ban de Gasperich (CR231).



Le trafic en provenance d’Hesperange en direction du Ban de Gasperich sera dévié à partir de l’échangeur Hesperange via la croix de Gasperich, le rond-point Gluck, la rue Benjamin Franklin et la rue de Gasperich jusqu’à la route d’Esch (N4).

Le trafic en provenance de la route d’Esch (N4) en direction d’Howald et d’Hesperange est dévié via la rue de Gasperich, rue Benjamin Franklin, le rond-point Gluck et l’échangeur Hesperange jusqu’au CR231.

Bus: des arrêts non desservis

Les arrêts «Dernier Sol», «Hippodrome», «Neufchâteau», «Howald-Rangwee», «Howald-Moureschanz», «Howald-Ronnebësch» et «Gerhard Mercator» ne seront pas desservis.



Les lignes AVL 21, 24 et 29 circuleront suivant les itinéraires et horaires usuels. La ligne RGTR 226 sera déviée entre Luxembourg-Gare et Cloche d’Or via la rue de Hollerich et la route d’Esch.