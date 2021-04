Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines après la vaccination de plusieurs membres de son conseil d'administration et le départ forcé de leur directeur général, les Hôpitaux Robert Schuman (HRS) devraient bénéficier d'une nouvelle gouvernance dans les prochains jours.

Luxembourg 2 min.

Changements en perspective à la tête des HRS

Jean-Michel HENNEBERT Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines après la vaccination de plusieurs membres de son conseil d'administration et le départ forcé de leur directeur général, les Hôpitaux Robert Schuman (HRS) devraient bénéficier d'une nouvelle gouvernance dans les prochains jours.

Bouleversements en vue dans la gouvernance des HRS. A en croire nos confrères de la Radio 100,7, plusieurs membres du conseil d'administration de Hôpitaux Robert Schuman SA et de la Fondation Hôpitaux Robert Schuman, les deux principales entités du groupe, devraient quitter leurs fonctions dans les prochains jours. En l'occurrence Jean-Louis Schiltz, Michel Wurth et Claude Weydert, président et vice-présidents des deux instances dirigeantes. Contactés lundi, les HRS n'ont pas souhaité faire de commentaire.

Les hôpitaux Robert-Schuman contre-attaquent Objet de vives critiques depuis une semaine pour avoir vacciné de manière précoce trois membres de leur conseil d'administration, l'institution réaffirme son bon droit. Et n'entend pas présenter ses excuses pour ce qu'elle considère comme nécessaire pour éviter «un cluster».

Selon les informations de la radio publique, une assemblée générale de HRS SA doit se tenir lundi prochain, précédant de peu la réunion des instances dirigeantes de la fondation. Ces convocations font suite à la lettre envoyée courant mars par sœur Dorothe-Maria, la supérieure de la congrégation des Franciscaines de la miséricorde, ordre fondateur des HRS, qui demandait aux administrateurs de la fondation «des explications sur ce qu'il s'est réellement passé».

Évoquée par le Land, cette lettre visait notamment à obtenir «une clarification» sur plusieurs points. A savoir la vaccination indue de plusieurs membres des conseils d'administration, les accusations de harcèlement professionnel sur le personnel ou bien encore sur la tentative de mise en place d'une stratégie vaccinale privée. Autant d'événements qui secouent l'instance en charge de la gestion de l'hôpital du Kirchberg, de la clinique Bohler, de la Zithaklinik et de la clinique Sainte-Marie depuis février dernier.

Le départ de Claude Schummer officialisé Les hôpitaux Robert Schuman ont annoncé, ce mardi, mettre fin à leur relation de travail avec le directeur général, accusé d'avoir souhaité organiser un vaccinodrome.

Les probables changements à venir surviennent moins d'une semaine après l'annonce officielle du départ de Claude Schummer du poste de directeur général des HRS. Ce dernier, en «congé spécial» depuis le 18 mars, a été remplacé par Sandra Thein pendant ce que la direction du groupe a appelé «la période de transition». Une séquence qui pourrait s'avérer plus longue que prévu...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.