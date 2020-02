En mai, le cœur du quartier Gare va faire l'objet d'un vaste réaménagement. A l'approche de l'arrivée du tram, l'objectif consiste à créer un espace public «vivant et moderne» répondant aux attentes des habitants du quartier.

Changement capital pour la place de Paris

(pj avec Nadine SCHARTZ) Des réunions publiques, des appels à idée: le réaménagement de la place de Paris aura fait l'objet d'une large consultation publique. Désormais les choix de la Ville sont faits et la bourgmestre Lydie Polfer (DP) a présenté, lundi, les plans aux habitants et habitués du quartier. Première certitude : les voitures n'auront plus accès au site.



Ainsi, le futur urbanisme du quartier prévoit-il de fermer l'accès à la circulation de la rue Bourbon. Même restriction concernant la courte section entre l'avenue de la Liberté et la rue Sainte-Zithe. Toutefois, aux abords de la place, à la demande des commerçants, une zone de livraison sera matérialisée.

Plusieurs idées issues de la volonté du public ont été reprises dans l'aménagement futur de la place. Illustration : Ville de Luxembourg / Luxtram

Au final, l'espace même de la place devrait gagner quelques m2 supplémentaires. Sachant qu'à l'avenir les lieux seront recouverts du même granit clair que le revêtement actuellement posé autour du Royal-Hamilius et rue du Marché-aux-Herbes.

Dans la poursuite des plantations de l'avenue de la Liberté qui accompagnent le tracé du tram, d'autres arbres prendront place dans le paysage urbain. Autour, les passants pourront trouver une bibliothèque en libre accès (Bischerschaf), une station Vel'OH!, des attaches pour deux-roues, des toilettes publiques. De plus, des zones dédiées aux terrasses des établissements de restauration ont également été prévues des deux côtés de la place.

Dès le mois de mai 2020, les premiers travaux de renouvellement de réseau seront entrepris. Un chantier qui devrait durer jusqu'en septembre du côté de la rue Origer et de la rue du Fort Bourbon et jusqu'en octobre du côté opposé.

Dans la deuxième phase qui débutera à l'automne pour se poursuivre jusqu'en février 2021, il est prévu d'en finir avec les travaux souterrains et de poser le revêtement final. Enfin, entre février et avril 2021, les ultimes aménagements (dont le mobilier urbain) seront installés.

Stationnement offert

Il va de soi que l'annonce d'un nouveau chantier dans ce secteur déjà marqué par les tracas liés au chantier Luxtram n'est pas sans soulever quelques craintes. Notamment sur l'attractivité des commerces. Aussi, les élus ont-ils décidé d'offrir aux clients fréquentant les boutiques du quartier du temps de stationnement.

Une mesure effective à compter de ce vendredi 14 février et jusqu'à la fin des travaux autour de la gare dans les parkings Fort Wedell et Neipperg. Le cadeau représentera une heure de stationnement gratuite, en semaine. Le samedi, cette offre sera étendue à quatre heures.