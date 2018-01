L'année 2018 débute par le dépôt d'une pétition à la Chambre des députés contre les feux d'artifice. Elle est encore en examen de recevabilité.

La pétition publique n°933 a été déposée le 1er janvier et a pour objet l'interdiction d'utilisation et de vente de pétards et de feux d'artifice pour le réveillon du nouvel an.

Dans certaines communes du pays, les feux de Bengale sont déjà interdits.



La pétition est encore en examen de recevabilité. C'est à la Chambre des députés de valider ou non cette demande.

