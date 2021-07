Souhaitant aider ses membres à devenir plus respectueux de l'environnement, la Chambre de commerce du Luxembourg travaille à l'élaboration d'un label écologique. 200 sociétés, employant plus de 50.000 personnes, se sont déjà engagées à le mettre en place.

Luxembourg 2 min.

Chambre de commerce

Dix principes écolo pour des entreprises plus vertes

Souhaitant aider ses membres à devenir plus respectueux de l'environnement, la Chambre de commerce du Luxembourg travaille à l'élaboration d'un label écologique. 200 sociétés, employant plus de 50.000 personnes, se sont déjà engagées à le mettre en place.

(m.d. avec Nadia Di Pillo) Innover et investir de manière écoresponsable, développer une trajectoire zéro émission, insérer la démarche d'économie circulaire dans le modèle d'entreprise... Lundi, la Chambre de commerce a présenté dix principes écologiques qu'elle aimerait instaurer dans les sociétés luxembourgeoises. Le but: accompagner les entreprises vers le développement durable.

Le télétravail, le vrai-faux ami de l'environnement? Travailler à domicile n'a pas que des avantages. Car s'il est vrai que la pratique permet de réduire le trafic routier, la communication numérique n'est pas non plus sans conséquences pour la planète.

«Nous voulons aider les entreprises à mettre l'accent sur les mesures de développement durable», a déclaré Luc Frieden, président de la Chambre de commerce, lors du lancement de ces «Luxembourg Sustainable Business Principles». La Chambre de commerce entend «présenter l'écologie comme une opportunité», a précisé Geoffroy Bazin, président du groupe de travail sur le développement durable au sein de l'instance.

L'Institut national pour le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises (INDR) sera partie prenante de cette transformation, en développant un label spécifique. Celui-ci permettra aux firmes luxembourgeoises de «promouvoir les concepts du développement durable dans leur gestion d'entreprise», a indiqué Marc Lauer, président de l'INDR. Le PDG du groupe Foyer a également souligné que «200 entreprises employant plus de 50.000 personnes au Luxembourg» se sont déjà engagées, sur les «1.300 contactées».

Le Pacte climat 2.0 prend son envol La Chambre des députés a adopté le nouveau plan d'action encourageant les 102 communes à faire plus et mieux en matière environnementale. Avec un accompagnement nouveau de la part de l'Etat.

Selon lui, cette démarche écologique s'inscrit dans «un besoin d'éduquer et de sensibiliser les entreprises sur le sujet de la responsabilité sociale». Le président de l'INDR a salué la démarche de la Chambre de commerce, jugeant qu'elle fournissait des orientations pratiques, concrètes et pédagogiques aux entreprises. Les dix principes devraient être mis en place à travers un plan d'action conçu «au cours du second semestre de l'année», a annoncé Geoffroy Bazin, grâce à «une série d'ateliers thématiques et sectoriels».

Luxembourg Sustainable Business Principles: 1. Définir et publier sa raison d’être compatible avec le développement durable 2. Intégrer les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) au cœur de la stratégie et du modèle d'affaires 3. Renforcer sa gouvernance d'entreprise pour s'assurer de la prise en compte des critères ESG dans la stratégie d'entreprise et piloter son avancement 4. Évaluer conjointement la performance de l'entreprise à travers des indicateurs financiers et extra- financiers 5. Innover et investir de manière responsable pour développer des opportunités de croissance 6. Piloter la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes 7. Contribuer à la décarbonisation de l'économie en développant une trajectoire zéro émission nette 8. Insérer la démarche d'économie circulaire dans le modèle d'entreprise 9. Adopter une diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et d'impacts environnementaux tout au long de la chaîne de valeur de l’entreprise 10. Inclure et positionner les «collabor'acteurs» dans la démarche de développement durable et favoriser leur engagement

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.