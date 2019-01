Après une interruption du trafic entre Bettembourg et Luxembourg de six semaines l'été dernier, les CFL ont annoncé ce weekend que des nouvelles coupures allaient avoir lieu en cette année 2019 sur leur réseau.

Luxembourg 2 min.

CFL: quels travaux pour cette année 2019?

Sophie WIESSLER Après une interruption du trafic entre Bettembourg et Luxembourg de six semaines l'été dernier, les CFL ont annoncé ce weekend que des nouvelles coupures allaient avoir lieu en cette année 2019 sur leur réseau.

Six lignes seront concernées par ces travaux tout au long de l'année:

la ligne 10 vers Liège,

vers Liège, la ligne 50 vers Arlon,

vers Arlon, la ligne 30 vers Trèves,

vers Trèves, la ligne 70 vers Virton,

vers Virton, la ligne 60 vers Esch/Alzette,

vers Esch/Alzette, la ligne 90 vers Metz



Si la majorité de ces travaux auront lieu les weekends, quelques perturbations plus longues sont tout de même à prévoir en semaine tout au long de l'année. Nous avons répertorié sur cette carte ci-dessous les différents lieux des travaux avec les dates correspondantes:



«Des mesures de substitution similaires à 2018»

Des moyens de substitution seront mis en place dès que des travaux s'imposeront au calendrier; des bus assureront ainsi les différents trajets. Les CFL recommandent toutefois aux voyageurs de partir «légèrement en avance» afin d'«éviter d'éventuels retards».

On a testé Metz-Luxembourg pendant les travaux CFL Ce lundi matin marquait l'ouverture des "festivités" pour les 12.000 frontaliers empruntant la ligne ferroviaire entre Metz et Luxembourg. Nous avons testé un trajet entre la ville messine et le Grand-Duché: au final, plus de peur que de mal!

Concernant la coupure estivale pour la ligne frontalière vers Metz, les CFL soulignent que cette année, «la durée nécessaire à la fermeture de ce tronçon se limitera à une semaine en juillet et une au mois d’août seulement, ce qui constitue une période considérablement moins importante qu’en 2018». Il est vrai que la période estivale passée n'avait pas été de tout repos: six semaines consécutives de coupure, alliées à la grève perlée de la SNCF avaient mis les nerfs des voyageurs à rude épreuve.

En 2019 pourtant, hormis la durée de fermeture raccourcie, tout le reste aura un effet de déjà-vu. Les bus de substitution mis en place par les CFL continueront - malgré les plaintes des usagers - d'emprunter l'autoroute A3 pour rejoindre Bettembourg. «Majoritairement, nous avons reçu des retours très positifs et peu de réclamations», tempèrent les CFL.

Les frontaliers ne voient pas le bout du tunnel Après les multiples grèves place aux travaux. Depuis le 14 juillet, la voie ferrée reliant Bettembourg à Luxembourg est fermée jusqu'au 24 août. Le vase déborde pour les frontaliers qui enchaînent les problèmes ferroviaires quotidiens depuis le mois d'avril.

«Les bus de substitution emprunteront à nouveau l’A3, pour des raisons d’organisation entre les CFL et les différents prestataires de services de bus. Ceci est nécessaire pour s’assurer que tous les chauffeurs et fournisseurs aient reçu les mêmes informations et ainsi garantir la plus haute efficacité des services prestés. Les itinéraires ont été élaborés en coopération avec les autorités communales», détaille le service Communication des CFL.

Aucun autre parcours ne sera donc possible. Et le départ se fera toujours à la gare de Luxembourg; oubliez les autres quartiers de la ville. «Une desserte du Kirchberg par exemple, n’est pas prévue. Ces substitutions se concentrent sur le rail et sont donc ciblées sur la gare de Luxembourg», ajoute le service Communication.

Un calendrier et une machine bien rodés: il ne reste donc plus aux voyageurs qu'à bien poser leurs jours de congés!

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.