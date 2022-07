Le Statec a publié les chiffres des principaux employeurs du Luxembourg. Si l'on excepte tous les postes de la Fonction publique, les CFL dominent le classement, devant les groupes Post et Cactus.

Classement du Statec

CFL, Post et Cactus sur le podium des principaux employeurs

Pascal MITTELBERGER

Hors catégorie, la Fonction publique n'est pas intégrée dans le classement des principaux employeurs du Luxembourg au 1er janvier 2022. Rien que l'Etat compte 32.848 fonctionnaires.

Le classement établi par le Statec livre le résultat suivant : les CFL montent sur la plus haute marche du podium, avec 4.710 salariés ; suivent les groupes Post et Cactus, qui emploient respectivement 4.540 et 4.440 personnes. L'entreprise de nettoyage Dussmann (4.420) et les sièges sociaux d'Amazon (3.960) complètent le top 5 de ce classement.

L'an passé, Post Luxembourg était en tête de ce classement, mais l'effectif du groupe a diminué de 80 emplois entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022. Tendance inverse pour les CFL : 130 postes en plus en un an, et même 650 de plus depuis 2015.

Amazon toujours plus haut

Mais la croissance la plus forte revient incontestablement à Amazon. La société employait «seulement» 880 personnes au 1er janvier 2015 au Grand-Duché. Elles sont 3.960 aujourd'hui ! Rien que sur les douze derniers mois, les effectifs du groupe ont grimpé de 680 salariés au Luxembourg.

Si l'on élargit le spectre au 20 principaux employeurs du pays, on remarque que les activités hospitalières figurent en bonne place : on retrouve le Centre hospitalier de Luxembourg à la 11e place (2.670), juste devant la Fondation des Hôpitaux Robert-Schuman (2.390). Un peu plus loin, à la 18e place, il y a le Centre hospitalier Emile-Mayrisch d'Esch-sur-Alzette (1.960).

Les trios de tête dans quelques branches d'activités • Industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac : Landewyck (540), Luxlait (340) et Oberweis (330).

• Industrie chimique, produits en caoutchouc et plastique : Goodyear Dunlop (3.490), DuPont de Nemours (1.160) et Tarkett GDL (560).

• Métallurgie : Arcelor Mittal (3.460), Circuit Foil (360) et Vossloh Cogifer Kihn (180).

• Construction : Félix Giorgetti (1.330), Socom (680) et Costantini (480).

• Commerce de gros : La Provençale (1.410), Proximus (750) et Batipro Matériaux (320).

• Transports : CFL (4.710), Luxair (2.850) et Cargolux (1.840).

• Activités financières et d'assurance : BGL BNP Paribas (3.940), groupe BIL (1.900) et Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (1.850).

