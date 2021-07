Les CFL ne pourront pas mettre en circulation les automotrices commandées auprès d'Alstom avant février 2023. L'épidémie est venue perturber le planning de fabrication du constructeur, basé en Espagne.

Le virus retarde la livraison des futures locomotives

Les CFL seront privés de cadeaux pour Noël. Alors qu'une première automotrice 2400 devait leur être livrée en décembre 2021, les chemins de fer luxembourgeois devront patienter jusqu'à... février 2023 pour voir débarquer sur leur circuit de rails le joli jouet commandé auprès d'Alstom. Mais, promet le constructeur, il devrait pouvoir livrer l'ensemble des 33 autres nouvelles locomotives attendues d'ici fin 2025. C'est le ministre de la Mobilité qui a détaillé ce calendrier à l'occasion d'une réponse parlementaire.

Et ce retard est à mettre au crédit du covid. Et oui, le maudit virus est venu perturber le fonctionnement de l'usine installée près de Barcelone. François Bausch explique ainsi que le site Alstom a notamment tourné au ralenti ces derniers mois en raison des mesures sanitaires «très strictes» du gouvernement espagnol, et même dû s'arrêter.

Par ailleurs, «les prestataires de firmes étrangères devant réaliser des tâches d'assemblage et de soudures étant aussi bloqués par des limitations de voyage». Sans même parler d'un cluster d'infections repéré et d'un absentéisme conséquent des ouvriers qui ont, également, freiné la production des séries 2400 et 2450. Bref, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas!

Mais au député André Bauler (DP) qui l'interrogeait le ministre a tenu à préciser le calendrier désormais espéré pour la mise à disposition des machines:

En 2023 : 16 automotrices série 2400

: 16 automotrices série 2400 En 2024 : 4 automotrices série 2400 + 9 série 2450

: 4 automotrices série 2400 + 9 série 2450 En 2025 : 2 automotrices série 2400 + 3 série 2450

Ces engins, dont le montant total approche les 350 millions d'euros, devraient dans un premier temps entrer en service sur les lignes 10, 60 et 70 du réseau luxembourgeois. Ces automotrices disposeront aussi des homologations pour circuler sur les réseaux voisins, belge, français «à l'exception des trains à destination de l'Allemagne» a toutefois glissé François Bausch, sans plus de détails.

L'arrivée de ces machines entraînera de facto la mise hors service des plus anciens modèles employés par les CFL, en l’occurrence la série CFL 2000.

