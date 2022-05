La société B-ON, basée à la Cloche d'Or, veut électrifier les flottes de livraison dans le monde entier. En automne, elle a racheté l'activité Streetscooter de Deutsche Post.

Luxembourg 6 min.

Un concept nommé B-On

Cette start-up luxembourgeoise veut révolutionner la livraison

Thomas KLEIN La société B-ON, basée à la Cloche d'Or, veut électrifier les flottes de livraison dans le monde entier. En automne, elle a racheté l'activité Streetscooter de Deutsche Post.

La pandémie a été un accélérateur de croissance pour les services de livraison en tout genre. Les personnes confinées chez elles se faisaient livrer de la nourriture ou des médicaments et commandaient des chaussures, des vêtements et de l'électronique sur Internet. Il est peu probable que cette tendance s'atténue avec la disparition du covid-19.

Les habitants financent eux-mêmes leur énergie verte Pour atteindre l'autonomie énergétique, la communauté de communes Cœur du Pays-Haut ne manque pas d'idées. Afin de les réaliser, elle invite ses habitants à mettre la main à la poche, à travers une campagne de financement unique en son genre.

Les camions de livraison d'Amazon, de Take-away et de DHL resteront un spectacle familier dans les zones résidentielles du pays. Afin de pouvoir offrir ces services de la manière la plus propre, la plus efficace sur le plan énergétique et la moins chère possible, les entreprises misent de plus en plus sur les véhicules électriques pour le «dernier kilomètre», c'est-à-dire le tronçon entre l'entrepôt et l'adresse de livraison.

La start-up B-ON, dont le siège social se trouve à la Cloche d'Or, souhaite se lancer sur ce marché en pleine croissance. Pour ce faire, l'entreprise, qui opérait jusqu'à la semaine dernière sous le nom d'Odin Automotive, ne veut pas seulement fabriquer les véhicules, mais proposer un service complet autour des camionnettes électriques : infrastructure de recharge, entretien des véhicules, gestion de la flotte, financement et assurance - tout doit être fourni par un seul et même prestataire.

Une capacité de 30.000 véhicules par an

L'entreprise ne part pas de zéro. L’automne dernier, il a été rendu public qu'Odin Automotive reprenait l'activité «StreetScooter» de la Deutsche Post pour un montant non divulgué. L'opération comprend non seulement la propriété intellectuelle de la technologie, mais aussi le site de production de Düren, en Allemagne, où 30.000 scooters peuvent être fabriqués par an. L'entreprise emploie 300 personnes. Selon cette dernière, il n'est pas question de réduire le personnel après la reprise. Au contraire, l'entreprise est à la recherche de personnel supplémentaire.

Un pneu sans air révolutionnaire testé à Colmar-Berg Une Tesla équipée de pneus sans air a été mise à l'épreuve mardi sur la piste d'essai de Goodyear au Luxembourg.

Dans le cadre de la vente, les filiales de StreetScooter Engineering GmbH en Suisse et au Japon sont également passées aux mains de B-ON. La start-up veut continuer à développer ses capacités de production. Une autre usine devrait suivre aux États-Unis, a déclaré l'entreprise la semaine dernière. La demande y est élevée et l'entreprise a déjà reçu de nombreuses demandes et réservations de clients américains.

Derrière la start-up se trouve Stefan Krause, un poids lourd de l'industrie allemande. Dans le passé, Krause a été membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises du Dax, dont BMW et la Deutsche Bank. Ces dernières années, Krause a surtout été actif sur la scène des start-up, par exemple en tant que membre du conseil de surveillance de la pépinière de start-up Rocket Internet ou en tant qu'un des fondateurs de Canoo, qui veut fabriquer des minivans à propulsion électronique, ou encore en tant que directeur financier de Faraday Future, une autre start-up dans le domaine de la mobilité électrique.

Un processus d'électrification complexe

La Deutsche Post avait acheté en 2014 la start-up Streetscooter, fondée par des professeurs d'Aix-la-Chapelle, mais le succès n'a pas été au rendez-vous ; l'activité est restée déficitaire, il n'y avait pratiquement pas de clients externes. D'où Krause tire-t-il donc son optimisme quant au fait que les choses pourraient mieux se passer avec B-ON ? «Chez Deutsche Post, il a toujours été clair que le développement et la production de véhicules n'étaient pas leur activité principale. Ils nécessitent beaucoup de capitaux, de temps et sont extrêmement complexes. Sous la nouvelle direction, nous sommes confiants dans notre capacité à apporter à l'entreprise le savoir-faire nécessaire pour se développer réellement et réussir, au-delà de l'Allemagne et de la distribution du courrier», écrit l'entreprise, interrogée par le Luxemburger Wort.

Les primes pour les véhicules électriques prolongées Le ministère de l'Environnement indique ce lundi un prolongement de deux ans des aides pour les véhicules électriques. Ce dispositif doit continuer à encourager la mobilité à zéro émission de CO2.

Parmi les avantages d'une telle technologie, il y aurait par exemple des coûts d'exploitation nettement plus bas. «Mais ils ne savent pas par où commencer, car le processus est aujourd'hui très complexe et fragmenté», explique Krause. Selon lui, B-ON veut aider les entreprises à surmonter cet obstacle et à simplifier le processus grâce à son approche intégrée. En attendant, le principal client de la start-up reste pour l'instant la Poste, qui veut augmenter sa flotte de streetscooters à 21.500.

Mais cela ne suffit pas à Krause comme perspective de croissance. Il veut multiplier par dix les ventes de Streetscooter au cours des trois prochaines années, a-t-il récemment déclaré à la Wirtschaftswoche.

Partenariat avec Hitachi

Derrière l'entreprise basée au Luxembourg se trouve d'autres grands noms. Ainsi, la Deutsche Post détient toujours des parts de l'entreprise par le biais d'une société de participation. La semaine dernière, l'entrée du bras d'investissement du géant technologique Hitachi a été annoncée. L'entreprise souhaite également coopérer avec le groupe japonais sur le plan technologique.

Les véhicules électriques moins plébiscités qu'ailleurs Les Luxembourgeois plébiscitent moins les véhicules électriques et hybrides que dans les pays voisins.

«La prochaine pièce décisive du puzzle est la recharge et la gestion de l'énergie de nos clients. Bien sûr, les voitures doivent être rechargées et les utilisateurs veulent avoir accès à une énergie propre», explique Krause. C'est pourquoi il se réjouit du partenariat avec Hitachi, qui doit fournir l'équipement requis. «Bien sûr, les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement sont aussi un problème, mais nous avons eu la chance d'avoir acheté à l'avance la plupart des matériaux dont nous avions besoin. La production tourne actuellement à plein régime, même si nous augmentons les volumes», explique Krause.

Le prix élevé de l'essence en ce moment pourrait même avoir un effet positif sur la demande de camionnettes électriques, pense Gernot Friedhuber, responsable marketing de l'entreprise. «Ce sont surtout les entreprises de logistique qui s'en occupent. Vu les prix élevés de l'énergie, chaque entreprise essaie d'améliorer son efficacité. Nous voyons justement une énorme augmentation de la demande des entreprises qui veulent s'électrifier plus rapidement que prévu initialement». Par rapport aux nombreuses autres start-up du secteur, l'entreprise a l'avantage d'avoir déjà acquis des années d'expérience en matière de production, ajoute Friedhuber.

Une présence au Luxembourg gérable

La question est désormais de savoir à quel point l'entreprise est luxembourgeoise. Actuellement, il n'y a même pas de boîte aux lettres ou de logo au siège officiel de l'entreprise à la Cloche d'Or. Lorsque l'on demande à la dame de la réception ce qu'est l'entreprise, elle ne répond que par un regard perplexe. Lorsqu'on lui demande combien de personnes exactement l'entreprise emploie au Grand-Duché, elle ne répond pas. On nous répond qu'il y a une «petite équipe administrative». «Le Luxembourg est un endroit magnifique, situé au centre de l'Europe et la base parfaite pour nos activités mondiales», explique l'entreprise pour expliquer pourquoi elle a choisi le Luxembourg comme siège.

Cet article est paru pour la première fois sur wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.