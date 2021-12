Lassé de voir contestée la gravité de l'épidémie covid et le refus obstiné de certains face aux possibles freins à la contamination, le Dr Marco Klop a décidé de mobiliser les blouses blanches. Un mouvement revendicatif muet qui ne cesse de gagner en volume.

Luxembourg 5 min.

Initiative

Cette «minute de silence» qui fait tant parler d'elle

Patrick JACQUEMOT Lassé de voir contestée la gravité de l'épidémie covid et le refus obstiné de certains face aux possibles freins à la contamination, le Dr Marco Klop a décidé de mobiliser les blouses blanches. Un mouvement revendicatif muet qui ne cesse de gagner en volume.

Anesthésiste aux Hôpitaux Robert-Schuman, rien ne prédestinait Marco Klop à initier le contre-feu à tous les mouvements anti qui s'exprimaient jusqu'alors avec force au Luxembourg. Et pourtant, c'est lui qui le premier a sonné le tocsin pour que le personnel de santé vienne exprimer au travers de la «minute de silence des blouses blanches» sa détermination à lutter. Lutter pour sauver les victimes du covid, lutter pour en finir avec les attitudes inconsidérées face à un virus qui a déjà causé la mort de 896 habitants.

Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce mouvement?

Dr Marco Klop : «Oh, un simple post sur les réseaux sociaux! Le message disait grosso modo : ''Pourquoi est-ce que l'on n'entend que la minorité des opposants aux mesures sanitaires?''.

Au tour des provax de se faire entendre Alors que la voix des opposants à la vaccination montait de plus en plus dans l'opinion, les partisans des injections anti-covid montent le son à leur tour au Luxembourg.

Moi aussi, finalement, je faisais partie de cette minorité muette de la population. Celle qui avait accepté de suivre les directives pour se protéger et protéger les autres, qui avait accepté le vaccin, qui avait accepté aussi de se mettre en retrait sans broncher et qui voyait ses efforts remis en cause de façon, j'estime, inconsidérée. Ce post m'a donné le courage de me lancer du plongeoir et à sauter.

Quand et comment la «minute de silence des blouses blanches» est-elle née?

«Trois jours avant la première édition... Tout s'est décidé très rapidement. J'ai parlé de cette idée de mobiliser les soignants dans un mouvement bref, pacifique, explicite à deux collègues médecins durant le weekend et le lundi suivant, nous prenions nos téléphones pour convaincre d'autres professionnels. A peine le temps de créer un groupe Whatsapp et l'on a vu que partout, dans les centres hospitaliers, les gens n'attendaient que cela. La situation devenait trop pesante pour tous les acteurs de la santé, et ces 60 secondes de silence constituaient la soupape pour ne pas basculer vers une radicalisation des échanges entre pro et anti. Pro et anti vaccins, masques, gestes barrières, tests.

Dans la tête des soignants Alors qu’une nouvelle vague d’infections au covid remet la pression sur les hôpitaux, rencontre avec cinq personnels d’une unité de réanimation du CHEM. Entre abnégation, doute et lassitude après 20 mois de pandémie.

En fait, ce mouvement s'inscrit dans la lignée directe de ce qui se faisait au début de l'épidémie. Souvenez-vous, chaque soir à 20h, chacun se mettait à la fenêtre ou sur son pas de porte pour applaudir les soignants. Là, c'était aux soignants de faire un break pour encourager chacun à se montrer responsable face à une épidémie dont les dangers pour la santé collective ne sont pas une illusion.

Avez-vous été surpris par ce succès immédiat, dès la première minute le 25 novembre?

«Clairement oui. Quand j'ai vu le nombre de services qui étaient sortis dehors ce jeudi-là, combien le silence avait été digne, combien de l'employée au grand professeur chacun était descendu pour exprimer qu'il ferait front face au virus mais aussi face aux contrevérités, cela m'a fait chaud au cœur.

Pourquoi avoir choisi, désormais, un rythme hebdomadaire?

«Au départ, nous agissions au même rythme que les marches blanches qui ne cessaient de prendre de l'ampleur tous les 15 jours. Mais finalement, ce n'est pas un rythme naturel, je dirais. En sortant tous chaque jeudi, à midi, on marque plus les esprits. Cela sonnera comme un rappel tant que l'urgence sanitaire imposera la prudence à tous.

Au CHEM à Esch, par exemple, dès le 25 novembre, les pompiers se sont joints au mouvement. Photo : Guy Jallay

Et puis, c'est aussi une façon de faire passer plusieurs messages positifs à la population. Déjà que, malgré la fatigue, malgré la lassitude de répéter les messages de prudence, malgré l'angoisse qui nous étreint aussi en tant que professionnels de santé de constater que ce virus tue, les blouses blanches sont bien là. Debout et fortes pour protéger chacun, vaccinés comme non-vaccinés sans distinction.

J'y vois aussi une façon indirecte de dire : ''Si ces professionnels de la santé se mobilisent, c'est pour vous rassurer : ayez confiance dans ces personnels dévoués mais faites aussi confiance à la science. C'est elle qui a toujours pris soin de votre état, qui a progressé pour vous apporter des vies meilleures''. Refuser la science aujourd'hui, c'est accepter de risquer de mourir mais aussi faire prendre un risque mortel aux autres. Si quelqu'un a peur des vaccins, qu'il vienne à nous. Nous lui expliquerons le rapport bénéfice/risques sur des bases réelles et non des raccourcis intellectuels.

Quel peut être l'avenir de cette minute de silence ?

«Qu'elle continue à convaincre non seulement les blouses blanches mais au-delà. Dès la première édition, le CGDIS ou la Croix-Rouge se sont joints au mouvement. Ensuite, des particuliers mais aussi des entreprises et des administrations ont pris part à cette initiative. Je pense autant à Préfalux qu'aux fonctionnaires communaux de Bettembourg et tant d'autres.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

C'est cette voie qu'il faut suivre : que la majorité discrète devienne une majorité visible et que son message de solidarité et de confiance se diffuse largement. Nous avons d'ailleurs créé un blog pour rassembler le témoignage de ces engagements. Sous le hashtag #yeswecare et/ou #impfewierkt, montrons tous que nous avons conscience que le pays, et au-delà, nous ne sortirons de cette pandémie qu'ensemble, et non divisés.

D'ailleurs, je constate que dans les dernières manifestations des anti, il y a souvent un drôle de mélange des genres. Entre revendications face aux choix sanitaires et slogans politiques. Ce virus n'en a rien à faire de pour qui vous votez. Ce choix n'a aucune importance face à cette pandémie, par contre oui, oui, oui, le vaccin lui protège et permettra, demain, à la démocratie de continuer à s'exprimer. Voilà ce que diront les participants aux prochaines minutes, ce 16 décembre à midi, mais aussi le 23, le 30 décembre et les jeudis suivants.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.