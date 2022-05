La Croix-Rouge luxembourgeoise n'apporte pas que sa précieuse aide au Grand-Duché. Elle est également présente en Ukraine, dans le Donbass, là où la guerre fait rage.

La Croix-Rouge luxembourgeoise en Ukraine

«Cette guerre, ce n'est pas un sprint mais un marathon»

Rémi Fabbri est le directeur de l’Aide Internationale pour la Croix-Rouge luxembourgeoise. Un rôle que l'homme prend très à cœur. Sur le terrain comme au Luxembourg, il participe avec force à l'aide humanitaire. Ce dernier a souhaité lancer un appel. Pour lui, il est important de ne pas relâcher nos efforts communs dans le cadre de la crise ukrainienne car l'urgence durera encore plusieurs mois, si pas plus.

Rémi Fabbri, il y a peu nous donnions la parole à la Croix-Rouge luxembourgeoise au niveau de l'aide humanitaire apportée au Grand-Duché. En ce qui concerne le volet international, depuis combien de temps la Croix-Rouge luxembourgeoise est-elle présente en Ukraine?

«Cela fait une trentaine d'années que nous sommes présents en Ukraine. Historiquement, on travaillait sur tout ce qui était chirurgie cardiaque infantile à Lviv. Et puis, depuis 8 ans, on travaille dans le Donbass, à Kramatorsk plus exactement. Là, on travaille notamment à la reconstruction des hôpitaux et d'autres structures présentes dans la région. Concrètement, on a une équipe luxembourgeoise de cinq personnes qui travaille avec la Croix-Rouge locale. Quand le conflit a éclaté, ces cinq personnes sont soit restées sur Kramatorsk ou sont allées apporter leur aide dans une autre ville d'Ukraine. Nous avons également un membre de cette équipe qui est aujourd'hui basé en Moldavie dans le cadre d'un possible afflux massif de réfugiés en cas de bombardement à Odessa, ville ukrainienne proche de la Moldavie.

Rémi Fabbri, directeur de l'Aide Internationale, est au four et au moulin depuis le début de la guerre en Ukraine. Photo: Croix-Rouge luxembourgeoise

Le Donbass est actuellement l'épicentre du conflit ukrainien, comment les équipes restées sur place opèrent-elles?

«Nos équipes sur Kramatorsk s'occupent de recenser les différents besoins pour la région. Par exemple, il y a les vitres de certains hôpitaux qui ont explosé avec les bombardements et il était impossible de réaliser des opérations dans cette situation. Dès lors, nos équipes sont parvenues à récupérer des grandes plaques en bois pour protéger les fenêtres. Concrètement, une fois qu'on a identifié les besoins, on a deux options: soit essayer de faire venir du matériel hors d'Ukraine, soit on va utiliser l'une de nos camionnettes pour se rendre jusqu'à Dnipro, qui est une région où il y a plus de moyens afin d'y acheter le matériel dont les équipes ont besoin: kits d'hygiène, couches, alimentation de base, etc. Bref, recenser les besoins et les combler, c'est vraiment la grande spécificité de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Recenser les besoins et les combler, c'est vraiment la grande spécificité de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Rémi Fabbri

Quel est le ressenti des équipes de la Croix-Rouge luxembourgeoise sur place et plus particulièrement à Kramatorsk?

«Dans notre équipe luxembourgeoise en Ukraine, nous comptons notamment sur la présence d'Oleksandra Kalynovska, une Ukrainienne de 28 ans originaire de Kramatorsk. Ses parents sont médecins dans l'un des hôpitaux touchés par les bombardements. Au moment où le conflit a éclaté, nous lui avons proposé, comme aux autres membres de l'antenne luxembourgeoise, de sortir de Kramatorsk et même sortir du pays. Sur les cinq membres de l'équipe, tous ont refusé de quitter l'Ukraine. De son côté, Oleksandra a même souhaité rester à Kramatorsk. Comme expliqué précédemment, elle s'affaire donc à trouver de la nourriture, des kits de première nécessité ainsi que des matériaux pour réparer les fenêtres des hôpitaux touchés par exemple.

Les besoins sont immenses en Ukraine, comment la Croix-Rouge intervient-elle dans les régions concernées par des conflits?

«Pour la population, c'est avant tout des besoins en nourriture. On a justement un camion de denrées qui doit partir cette semaine. La semaine dernière, trois camions se sont rendus dans la région, chargés de produits de première nécessité ainsi que des bâches et des couvertures. Si c'est compliqué d'acheminer du matériel dans des zones de guerre? Oui, très clairement. Amener du matériel jusqu'à la frontière, ce n'est pas un problème. Après, le deuxième enjeu, c'est de faire tenir ce convoi jusqu'à Kramatorsk. C'est pour cela que nous disposons également de toute une série de camionnettes qui se rendent jusqu'au camion et qui ensuite, sur de courtes distances, permettent de répondre rapidement aux besoins les plus urgents.

Des sommes assez importantes ont déjà pu être dégagées dans le cadre de l'aide internationale. Pourriez-vous en dire un mot?

«Oui, nous en sommes à peu près actuellement à presque 1 million d'euros qui ont déjà été engagés dans le cadre d'un programme pour l'Ukraine et ce, au niveau de l'action au niveau international.

Après la guyerre, il faudra s'affairer à la reconstruction et l'aide nécessaire pour accompagner les gens qui retourneront dans leur pays. Rémi Fabbri

Sur place, on se doute que de nombreuses ONG sont présentes, de même que d'autres antennes de la Croix-Rouge, ce n'est pas trop dur d'organiser l'aide dans ces conditions?

«Nous sommes vraiment très synchronisés et organisés avec les différentes antennes de la Croix-Rouge qui sont présentes sur le terrain. Je dirais même que nous sommes complémentaires dans le sens où chaque Croix-Rouge développe sa propre spécificité. Au niveau du Luxembourg, notre spécialité réside dans l'habitat en général. Notre seconde spécialité, c'est justement la distribution de matériel alimentaire dans les moments d'urgence. Ces deux compétences sont extrêmement nécessaires dans le cadre de la crise ukrainienne.

Est-il possible d'aider la Croix-Rouge luxembourgeoise depuis le Grand-Duché?

«Très clairement, l'aide financière nous est très utile pour acheter du matériel et nous permettre une flexibilité plus globale et non locale. Nous sommes dans une situation d'urgence qui pourra s'étaler encore sur plusieurs mois. Les conséquences de cette guerre ne vont pas s'effacer d'un claquement de doigts et nous lançons un appel à la population pour qu'elle puisse continuer à nous soutenir sur la durée. Après, il faudra s'affairer à la reconstruction et l'aide nécessaire pour accompagner les gens qui retourneront dans leur pays. On n'est clairement pas dans un sprint mais plutôt sur un marathon.»

Comment apporter son aide? Vous pouvez soutenir la Croix-Rouge luxembourgeoise via un don en ligne en cliquant sur ce lien. Mais également via le numéro de compte bancaire IBAN LU52 1111 0000 1111 0000 avec comme référence: Urgence Ukraine

