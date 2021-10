L'impact de la crise sanitaire continue à peser sur les 12-19 ans. Selon un rapport de l'Unicef, la santé mentale des jeunes Luxembourgeois n'en finit d'ailleurs pas de s'aggraver, mais les solutions de prise en charge manquent encore.

Luxembourg 3 min.

Santé mentale

Cette faille covid venue fragiliser les adolescents

Patrick JACQUEMOT L'impact de la crise sanitaire continue à peser sur les 12-19 ans. Selon un rapport de l'Unicef, la santé mentale des jeunes Luxembourgeois n'en finit d'ailleurs pas de s'aggraver, mais les solutions de prise en charge manquent encore.

Plus d'un adolescent sur dix, au Grand-Duché, connaîtrait actuellement un problème de santé mentale. Ce nouveau constat est tiré d'une étude que vient de mener l'Unicef. L'ONG estime ainsi que 16,5% des 12-19 ans du pays témoignent, plus qu'à l'accoutumée, d'un stress négatif. Soit tout de même près de 11.000 garçons et filles en souffrance...

L'impact invisible de la pandémie sur la santé mentale Que ce soit en termes de consommation de médicaments psychotropes ou dans l'évolution du nombre de consultations psy, les effets de la crise sanitaire ne peuvent pas encore être observés avec les chiffres actuels, indique mardi le ministère de la Sécurité sociale.

Il est vrai que depuis mars 2020, et l'apparition du virus au Luxembourg, les adolescents n'ont pas eu la vie simple. Privés de contacts d'abord, à un âge où le développement des liens (amicaux comme affectifs) est primordial, ils ont aussi eu à encaisser la peur de l'infection, le stress de l'isolement, les cours en distanciel (et pour certains l'angoisse de chuter à l'examen de fin d'année scolaire).

Mais cette catégorie de la population a aussi sans doute été blessée par les soupçons sanitaires pesant sur une génération. Cette classe d'âge que l'on a dit sensible à l'infection covid mais pas à ses conséquences sur la santé et guère motivée à suivre les gestes barrières ou les sept mois de couvre-feu. De quoi faire douter une génération, déjà par nature sujette à bien des questions existentielles.

Au ministère de l'Education, pour cette rentrée, Claude Meisch (DP) a d'ailleurs tenu à proposer un accompagnement spécifique aux élèves vivant un mal-être. Ainsi, l'administration scolaire entend former 80 adultes aux «premiers secours en santé mentale». Des référents, enseignants ou pas, capables de repérer les signaux de détresse des ados et d'y répondre dans l'urgence avant de passer le relais.

Mais c'est bien là que le bât blesse pour l'Unicef. Ainsi, l'ONG estime que le Luxembourg ne compte pas assez de professionnels et de structures adaptées à prendre en charge cette question. Il y a bien l'Office national de l'Enfance mais celui-ci, au vu de l'ampleur actuel du phénomène, est débordé. Idem pour la ligne d'écoute de l'asbl Kanner Jugend Telefon ou consultations des psychologues (dans le privé comme à l'hôpital). Reste les nouvelles infrastructures de Putscheid, mais elles sont réservées à quelques adolescents en situation particulièrement délicate.

Des idées suicidaires de plus en plus prégnantes Depuis plusieurs mois, les professionnels de santé alertent sur l'impact des restrictions sanitaires sur la santé mentale, et notamment l'augmentation des pensées morbides. Un phénomène qui toucherait particulièrement les adolescents.

Par ailleurs, regrette l'organisation présidée par Maryse Arendt, le Grand-Duché ne propose pas de remboursement suffisant des frais de psychothérapie. Et la question de l'argent à débourser peut s'avérer être un frein pour certaines familles pourtant confrontées à cette problématique de la santé mentale. La question de cette aide fait débat depuis des mois, pour les jeunes comme les adultes, elle n'a toujours pas trouvé d'issue auprès de la CNS.

Aussi l'Unicef Luxembourg espère-t-elle que le gouvernement recevra la bouteille qu'elle a lancée à la mer. Dedans il y a deux messages à prendre en compte. Un constat d'abord : «C'est immensément triste d'être si désespéré à cet âge au Luxembourg». Un appel ensuite : «Il est urgent d'accorder une plus grande importance à la promotion, la protection et au rétablissement de la santé mentale dès le plus jeune âge».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.