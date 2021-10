Mardi 18 octobre débute le procès contre l'ancien président du parti chrétien-social Frank Engel dans l'affaire du financement du «Frëndeskrees». Un caillou dans la chaussure de la formation qui entame sa reconstruction.

Procès contre Frank Engel

Cette épée de Damoclès qui menace le CSV

Mardi 18 octobre débute le procès contre l'ancien président du parti chrétien-social Frank Engel dans l'affaire du financement du «Frëndeskrees». Un caillou dans la chaussure de la formation qui entame sa reconstruction.

(tb avec Danielle Schumacher) - «Ceux qui ont pris cette décision ont suivi la loi. C'était la bonne décision sur le plan juridique.» Voilà comment Claude Wiseler, actuel président du CSV, répond quand il est interrogé sur la menace que fait peser le procès de son prédécesseur sur le devenir du parti chrétien-social. N'empêche, la première formation d'opposition se serait bien passée de cette action en justice.

Lors de son dernier congrès national, le patron du CSV envisageait l'événement comme un «obstacle» à franchir. Mais gare à la chute, car les faits reprochés à Frank Engel et à d'autres ex-dirigeants sont graves. Celui qui a démissionné en mars dernier est ainsi poursuivi pour «faux et usage de faux» pour son rôle dans le cercle CSV-Frëndeskrees, structure associative qui devait permettre au parti d'élargir ses rangs et trouver un autre mode de gestion des biens immobiliers de la formation politique.

Le contrat, d'une durée de huit mois, garantissait à Frank Engel un salaire mensuel brut de 6.000 euros de mai à décembre 2020. Somme que l'intéressé s'était dit prêt à rembourser, n'ayant pu mener à bien la mission qui lui avait été confiée.



Frank Engel loin d'être le seul mis en cause Un mois après l'annonce de la poursuite d'un volet de l'enquête contre l'ancien président du CSV pour «faux et usage de faux», l'affaire rebondit avec la publication de noms de plusieurs personnalités du parti également dans le viseur de la justice.

Sur le banc des accusés, figurent également l'ancien secrétaire général Félix Eischen et l'ex-trésorier du parti André Martins. Les vice-présidentes de l'époque, Elisabeth Margue et Stéphanie Weydert, sont elles aussi citées à comparaître. Et dans le camp chrétien-social, à deux ans des législatives, nombreux sont les militants et les dirigeants à craindre que le rendez-vous devant les magistrats ne se transforme en... grand déballage.

Page tournée

Et si, plein d'amertume, Frank Engel n'en venait à régler ses comptes avec le parti qui lui a si rapidement tourné le dos? Voilà bien le péril. Forcément informé de tous les modes opératoires financiers internes, l'ex-président pourrait ainsi révéler certaines pratiques disons douteuses mais en place depuis nombre d'années, y compris avant sa désignation à la tête de la formation la plus représentée à la Chambre.

Une chose est sûre : Frank Engel a bien tourné la page CSV, en rendant sa carte au printemps 2021. Et à 46 ans, il a même déjà signifié sa volonté de créer un nouveau mouvement politique.

