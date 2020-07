C'est une des initiatives mises en place par le ministère du Tourisme pour animer cet été 2020. Après la Moselle, les aventuriers sont attendus à partir de ce lundi 27 juillet du côté des Ardennes. Au bout de l'énigme, des cadeaux!

Cette chasse au trésor n'attend plus que vous

Lancée mi-juillet, la première chasse au trésor imaginée par la Direction générale du tourisme a trouvé ses lauréats pour l'édition consacrée aux beautés de la Moselle luxembourgeoise. Mais cette quête concernera, d'ici le 15 septembre, aussi bien la capitale que les quatre autres régions du pays à savoir les Ardennes, Mullerthal Petite Suisse, le Sud (Terres Rouges) et le Centre/Ouest (Guttland).

Concrètement, les participants sont invités à résoudre une énigme. Chaque joueur, résident ou non, dispose de dix jours pour dénicher le précieux graal dissimulé dans un recoin du Luxembourg. Fort heureusement, pour mener à bien cette mission, les concurrents peuvent bénéficier d'indices. Autant d'aides partagées sur le site 100thingstodo.lu et qui font voyager à travers le Grand-Duché, autant du côté des grands sites que d'étapes plus jalousement cachées. C'est là tout le charme du jeu.

Si une famille est déjà parvenue à percer le secret du premier mystère, tout n'est pas encore perdu pour autant puisque les organisateurs fixent rendez-vous aux chasseurs de trésor en herbe ou aux passionné d'enquêtes en tout genre ce lundi 27 juillet pour un voyage à travers les Ardennes.

Si vous avez trouvé le trésor... Prenez un selfie avec le trophée et partagez cette photo sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #sichnodervakanz et #datassvakanz. Pour faire partie de la compétition, il faut emporter le trophée chez soi et télécharger une photo pour preuve sur le site 100thingstodo.lu. N'oubliez pas de taguer @visit_luxembourg sur Instagram et/ou @visitluxembourg sur Facebook.

Pour motiver les concurrents, chaque trésor trouvé correspond à une récompense. Les heureux lauréats se verront offrir un forfait séjour au Grand-Duché pour deux personnes ou un vol en montgolfière pour deux personnes voire un saut en parachute en tandem pour une personne.



En plus des bons de 50 euros destinés aux résidents et aux frontaliers pour une nuitée au pays, l'opération Velösummer, un concours de photos ou encore le service Move We Carry pour les bagages, cette chasse au trésor fait partie des initiatives lancées durant cet été si particulier par le ministère du Tourisme. Une originalité mise en place pour relancer un secteur qui a particulièrement souffert de la pandémie de covid-19.









