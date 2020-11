En cas de mise en oeuvre de restrictions supplémentaires destinées à lutter contre la pandémie, le milieu scolaire ne sera pas épargné. Vendredi, Claude Meisch a précisé les «adaptations» au dispositif déjà en place.

Ces trois nouvelles règles qui s'inviteraient à l'école

Jean-Michel HENNEBERT En cas de mise en oeuvre de restrictions supplémentaires destinées à lutter contre la pandémie, le milieu scolaire ne sera pas épargné. Vendredi, Claude Meisch a précisé les «adaptations» au dispositif déjà en place.

Alors que le Premier ministre doit s'exprimer ce vendredi à 14h à la sortie du Conseil de gouvernement, certaines des nouvelles mesures envisagées à l'école contre le covid-19 ont été présentées ce matin. En commission parlementaire, Claude Meisch (DP), ministre de l'Education nationale, a levé le voile sur les trois «adaptations» imaginées pour assurer le fonctionnement des établissements scolaires.

Le retour des systèmes A et B dans les écoles ? Au lendemain des vacances de Toussaint, le lycée Michel Lucius de Luxembourg a décidé de réinstaurer la division des classes pour mieux lutter contre le covid-19.

A savoir : l'harmonisation des règles pour le port du masque, le passage d'un rythme trimestriel à un rythme semestriel pour les examens et le retour de la répartition des élèves en groupe A et B. Une mesure qui ne concernerait toutefois que les classes supérieures du secondaire, de la 4ème à la seconde, à l'exception toutefois des classes terminales. Concrètement, cette mesure, qui entrerait en vigueur entre le 30 novembre et les vacances de Noël, serait synonyme du retour à l'enseignement en alternance pour les élèves concernés.

Divisés en deux groupes, les élèves pourraient donc suivre les cours une semaine au sein de leur établissement, une autre à domicile. Fidèle à sa volonté d'accorder de l'autonomie aux établissements, Claude Meisch envisage de laisser le choix aux directions «de mettre en place une autre alternance, de quelques jours par exemple», précise le site de la Chambre des députés. Seule contrainte imposée: l'obligation pour les élèves de «garantir la continuité des cours pour tout le monde».

719 cas covid en une semaine à l'école Du 9 au 15 novembre, le virus n'a pas fait de détails contaminant écoliers, lycéens, professeurs et personnels scolaires. Sur la semaine, les 0-19 ans représentaient près de 18% des nouveaux cas positifs.

Autrement dit, les deux groupes progresseront au même rythme, les enseignants ne devant pas répéter pendant deux semaines les mêmes informations contrairement à ce qui s'était passé au printemps dernier. Le passage d'une évaluation trimestrielle à des examens semestriels vise à «enlever une certaine pression du calendrier». Notamment du fait du retard déjà accumulé par les mesures appliquées lors du confinement.

Selon le ministre, les enseignants resteront libres de définir les périodes pendant lesquelles se dérouleront les examens. Enfin, une seule et même règle pour le port du masque entrerait en vigueur. A savoir: «dès que je bouge, je mets mon masque». Appliquée à tous, à l'exception des élèves du cycle 1, cette règle sera aussi valable lors des cours de sport. Du moins, jusqu'à ce que l'activité sportive en elle-même débute.

Aucun autre changement n'est envisagé, le concept du «Stufeplang» restant en vigueur. En clair, le maintien des autres mesures instaurées basées sur les analyses indiquant que le virus est plus présent dans le secondaire que dans le fondamental. Pour mémoire, entre le 9 et le 15 novembre, 719 cas ont officiellement été recensés en milieu scolaire. Pour pouvoir réagir plus rapidement, douze équipes ont été formées pour traquer le covid-19 dans les classes. Soit quelque 70 personnes capables de tester jusqu'à 800 élèves et enseignants par jour.



A noter que selon le ministre, les activités péri et parascolaires comme les cours de musique, les activités au sein des maisons de jeunes ou des scouts seraient maintenues sous le nouveau régime.

