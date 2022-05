Les personnes qui souhaitent se rendre sur l'une des plages de la commune d'Esch-sur-Sûre cet été n'ont plus besoin de réserver leur place à l'avance.

Esch-sur-Sûre

Ces règles s'appliquent cet été au lac du barrage

Nico MULLER Les personnes qui souhaitent se rendre sur l'une des plages de la commune d'Esch-sur-Sûre cet été n'ont plus besoin de réserver leur place à l'avance.

Fin avril 2021, la commune d'Esch-sur-Sûre a introduit un règlement sur l'utilisation des plages publiques du lac de barrage. Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, le règlement contenait également un article limitant le nombre de visiteurs. N'habitant pas tous la commune, ces derniers devaient réserver leur place à l'avance. Mais comme les restrictions liées à la pandémie ont entre-temps été presque entièrement levées, le conseil municipal a décidé à l'unanimité, lors de sa récente réunion, de supprimer à nouveau cet article du règlement.

Le plaisir de la randonnée au bord des rivières et des lacs Après un hiver maussade, beaucoup veulent profiter de l'extérieur. Les neuf promenades au bord de l'eau que nous vous proposons se savourent de préférence sous le soleil.

Un autre changement concerne le système de paiement à l'entrée des parkings Fuussefeld et Baech-Frohnebierg à Insenborn. A l'avenir, les clients n'auront plus affaire à des étudiants, mais à des caisses automatiques. En février, le conseil communal avait déjà approuvé un devis de 200.000 euros pour l'installation de telles caisses et de barrières. L'objectif est de fluidifier le processus de stationnement et d'éviter ainsi les embouteillages en cas d'affluence.

Une navette contre les embouteillages

Toutefois, comme le souligne le bourgmestre Marco Schank, les personnes qui garent leur voiture dans l'un des deux grands parkings de réception d'Insenborn (700 places) et de Lultzhausen (250 places) et profitent de la navette mise à disposition par la commune pourront entrer gratuitement. Les autres... non. Avec cette navette, la commune tente de maîtriser le problème de la circulation en cas de forte affluence. Outre ces navettes, des bus RGTR desservent également le lac de barrage. Ces bus font le tour du lac toutes les demi-heures.

Les zones de baignade prêtes à accueillir leur public De Remerschen à Weiswampach en passant par la Haute-Sûre, les zones de baignade sont prêtes pour la saison balnéaire qui débute ce dimanche.

Un nouveau règlement a également été adopté concernant les «food trucks». Toute personne souhaitant installer un food truck devra à l'avenir déposer une demande auprès du bourgmestre. Les formulaires correspondants sont mis à disposition par la commune. La taxe semestrielle s'élève à 450 euros.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.