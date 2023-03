Découvrez les lettres que vous ne verrez pas sur les routes du Grand-Duché et des pays voisins.

Insolite

Ces plaques d'immatriculation personnalisées interdites au Luxembourg et ailleurs

Découvrez les lettres que vous ne verrez pas sur les routes du Grand-Duché et des pays voisins.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, toutes les combinaisons de lettres ne peuvent pas être inscrites sur les plaques d'immatriculation des véhicules, car certaines combinaisons peuvent avoir des connotations inappropriées ou offensantes. En fait, le Grand-Duché est beaucoup plus strict que ses voisins en ce qui concerne les plaques d'immatriculation, selon la radio locale France Bleu Lorraine Nord, qui a résumé les interdictions existantes au Luxembourg, en France, en Allemagne et en Belgique.

Autofestival : nettement moins d'intérêt pour les nouvelles voitures Au Luxembourg, les concessionnaires automobiles tirent un bilan mitigé de la première semaine de l'Autofestival. La clientèle est très réservée.

Au Luxembourg, les combinaisons PD, KK et WC sont interdites. Comme, outre le luxembourgeois, le pays parle l'allemand et le français, il adopte les mêmes interdictions que l'Allemagne et certaines de celles qui existent en France. En France, il n'existe qu'une seule combinaison interdite au niveau national: les lettres SS, car il est «réprimé de porter ou d'arborer des insignes qui ressemblent à ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité».

De nombreuses combinaisons interdites en Allemagne

En Haute-Garonne, dans le département de Toulouse, il n'est pas possible d'avoir une plaque portant l'inscription AZF, car ces lettres sont associées à un accident industriel survenu à l'usine AZF en 2001, qui a fait 31 morts et 2.500 blessés.

Les bons prix chez les concessionnaires, bientôt du passé? De plus en plus de constructeurs misent sur le modèle de l'agence. Concernés, les concessionnaires automobiles luxembourgeois sont ainsi privés de certaines libertés.

En Allemagne, plusieurs combinaisons sont interdites sur les plaques d'immatriculation: SS (pour la même raison qu'en France), SA (milice paramilitaire du nazisme), SD (services secrets du nazisme), NS (référence au national-socialisme, du nazisme), KZ (abréviation allemande des camps de concentration), HH (abréviation du salut à Hitler) et HJ (abréviation des Jeunesses hitlériennes). En outre, la combinaison des chiffres 88 est interdite, car la huitième lettre de l'alphabet est H, ce qui signifie que voir un 88 peut renvoyer à HH.

En Belgique, les plaques d'immatriculation comportent trois lettres. Il existe une centaine d'interdictions pour les populations francophones et néerlandophones: BIT, CON, CUL, DCD, FOU, FUK, KKQ, PUT et SEX.

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto.

Traduction: Simon Martin

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.