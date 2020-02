Le torchon brûle entre le Groupement pétrolier luxembourgeois et le gouvernement Bettel à cause de sa nouvelle politique climatique, officiellement sur papier. Le ministre de l'Energie, Claude Turmes répond sans mâcher ses mots.

Luxembourg 2 min.

Ces pétroliers qui «vivent sur une autre planète»

Maurice FICK Le torchon brûle entre le Groupement pétrolier luxembourgeois et le gouvernement Bettel à cause de sa nouvelle politique climatique, officiellement sur papier. Le ministre de l'Energie, Claude Turmes répond sans mâcher ses mots.

Les temps se durcissent pour l'automobile, comme pour les pétroliers dans ce qui était jusqu'ici un eldorado. Avec la publication officielle du Plan national intégré en matière d'énergie et de climat (uniquement en allemand pour l'heure) et la consultation publique qui durera jusqu'au 29 mars 2020, le vent a définitivement tourné pour ces deux secteurs au Luxembourg.

Le «cadeau ministériel» de Bausch au secteur automobile «Consterné» et «choqué» par les critiques émises par la House of Automobile sur la mise en œuvre des nouvelles normes de pollution, le ministre de la Mobilité contre-attaque et justifie sa décision qui entrera en vigueur le 1er mars.

Non sans friction avec les représentants verts de la coalition gouvernementale DP-LSAP-Déi Gréng. Après la charge de la House of Automobile et l'ACL qui avait vertement critiqué en décembre François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Mobilité, pour «faire payer au consommateur une taxe automobile plus élevée», c'est le Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL) qui est monté au créneau.

En cause: les taxes étatiques qui font grimper les prix au point de ne plus permettre aux pompistes luxembourgeois d'être concurrentiels. C'est déjà le cas pour les camions qui pompent le litre moins cher côté belge. «Ces mesures politiques ont pour conséquence la délocalisation de nos ventes», a déploré en début de semaine Paul Kaiser, vice-président du GPL. Avant de dénoncer «une politique climatique qui n'est pas intelligente mais idéologique».

«Je ne veux pas raconter d'histoires»

La réponse du ministre de l'Energie (Déi Gréng), Claude Turmes, au GPL, est tombée sur le plateau télévisé de RTL mercredi soir, sans la moindre équivoque: «Si ces gens pensent que nous pouvons mener une politique climatique tout en continuant, malgré tout, de vendre autant de diesel et d'essence, alors je crois qu'ils vivent sur une autre planète !»

Le diesel au Grand-Duché augmente de 20 cents en 20 mois Augmentations de l'accise, taxe carbone et directive européenne... concrètement c'est un bond de 19,52 cents par litre de diesel pour les automobilistes en quelques mois, a calculé le Groupement des pétroliers luxembourgeois. Il dénonce une «volte-face» subite de la politique gouvernementale.

Ce type de politique «appartient définitivement au passé», «nous devons agir» car la planète va mal, a posé Claude Turmes. Avant d'ajouter: «Je ne veux pas raconter d'histoires aux gens. Faire de la politique climatique signifie que nous devons sortir des énergies fossiles, c'est-à-dire du charbon, du pétrole et du gaz».