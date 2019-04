À quatre jours du dernier hommage qui sera rendu à l'ancien chef de l'État, mort le 23 avril dernier à l'âge de 98 ans, la liste des invités de marque s'allonge. Les souverains de Belgique, d'Espagne, du Danemark, de Norvège ou bien encore de Suède ont confirmé leur présence samedi, annonce mardi soir la Cour.

Ces monarques présents aux funérailles du grand-duc Jean

À quatre jours du dernier hommage qui sera rendu à l'ancien chef de l'État, mort le 23 avril dernier à l'âge de 98 ans, la liste des invités de marque s'allonge. Les souverains de Belgique, d'Espagne, du Danemark, de Norvège ou bien encore de Suède ont confirmé leur présence samedi, annonce mardi soir la Cour.

(Wort.lu) - Encore provisoire, la liste des membres des familles régnantes qui assisteront aux funérailles du grand-duc Jean s'allonge. Si la présence des souverains belges, de la princesse Anne du Royaume-Uni ou du prince Albert II de Monaco était déjà connue, de nouveaux noms viennent de s'ajouter.

Dans un communiqué publié mardi soir, la Cour indique que plusieurs autres têtes couronnées assisteront au dernier hommage qui se déroulera samedi en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. Parmi elles, la reine Margrethe II du Danemark, le roi Harald V et la reine Sonja de Norvège, le roi Charles XVI Gustave et la reine Silvia de Suède et le roiJuan Carlos et la reine Sofia d'Espagne. À noter également la présence de l'ancienne reine Béatrix des Pays-Bas et des des princes héritiers du Liechtenstein et de Jordanie.

Pour rappel, quelque 1.400 personnes sont attendues pour ces funérailles. Si toutes les places au sein de la cathédrale ont d'ores et déjà été réservées, la cérémonie pourra être suivie sur un écran géant, installé Place d'Armes. Le début de la retransmission est prévu à partir de 10h. En attendant, le corps du grand-duc Jean reste exposé au sein d'une chapelle ardente installée au palais grand-ducal. Il le sera jusque vendredi, 16h.