Par Sophie Wiessler

Il existe des métiers de l'ombre, dont très peu de personnes connaissent l'existence. Celui de "thanatopracteur" notamment n'est pas forcément très connu du grand public. Et peut même effrayer les plus sensibles d'entre nous.

Un thanatopracteur est une personne chargée d'embaumer les cadavres. De les rendre "beaux" pour que les proches puissent faire leurs adieux convenablement. Jean-Paul Zeimet exerce ce métier au Luxembourg depuis huit ans. Il nous raconte.

«On a un rapport très intime avec les gens»

Lunettes sur le nez, tenue aux couleurs sobres, Jean-Paul nous a donné rendez-vous sur son lieu de travail, à Luxembourg, aux pompes funèbres Erasmy. Il délaisse le monde des morts le temps de notre interview pour nous parler de son métier passionnant.

C'est un peu par hasard que le trentenaire s'est engagé dans cette voie. Il a réalisé ses études de thanatopraxie en Allemagne, avant de revenir travailler au Grand-Duché. Il ne nous en dira pas plus sur son passé, visiblement gêné: nous n'insistons pas. Mais c'est avant tout pour «aider les gens» qu'il fait ce métier.

Le métier de thanatopracteur se décline sous plusieurs facettes. Il doit non seulement procéder à la toilette mortuaire, mais aussi conseiller les familles au moment de la mort, déplacer le corps dans le cercueil, le mettre en terre, s'occuper des tâches administratives...

«Après le médecin, nous sommes les premières personnes que la famille rencontre à la mort d'un proche. On les écoute, on les aide, les console, on est avec eux pour vivre ce moment très difficile et cela développe entre nous un rapport très intime», détaille-t-il.

«Chaque personne a le droit d'être digne dans la mort»

Côtoyer ainsi la mort au quotidien n'est pas donné à tout le monde. Pour être thanatopracteur, il faut être empathique, mais pas trop non plus, pour ne pas se faire submerger à chaque décès. «Je suis là pour permettre aux familles de faire leurs adieux à leur proche. Un adieu propre. Parce que chaque personne a le droit d'être digne même dans la mort, propre, bien droit, bien habillée, belle !», explique avec conviction le thanatopracteur.

Jean-Paul a ainsi appris des techniques médicales pour soigner les défunts. Concrètement, chaque jour, il lave, recoud, maquille et habille les corps sans vie. Des pratiques très répétitives, devenues machinales, routinières presque. «J'apprends aussi beaucoup en m'exerçant. Si une personne est blessée, je vais par exemple recouper un bout de peau et lui faire des points de suture. Mais il faut faire attention: la peau devient très sèche lorsque l'on meurt».

Des techniques très précises doivent être employées par le thanatopracteur pour bien faire son travail. «Nous n'injectons aucun produit dans le corps du défunt. En tout cas, pas au Luxembourg. Ce genre d'injections est nécessaire uniquement si l'enterrement a lieu plusieurs semaines après la mort. Au Grand-Duché, la mise en terre se fait en moyenne 2-3 jours après, donc c'est inutile».

«On voit sur le visage du défunt s'il voulait rester ou pas»

Jean-Paul utilise également du maquillage spécial pour peaux froides, qu'on «ne trouve pas dans des supermarchés», pour permettre à la peau de retrouver une certaine humidité. Idem pour les lèvres, qui risquent de craquer: le thanatopracteur les enduit de crème. «On demande en général une photo récente de la personne décédée pour pouvoir réaliser le maquillage le plus naturel possible», explique-t-il.

Une autre pratique du thanatopracteur consiste à vider l'estomac et les intestins du défunt. Jean-Paul utilise donc une pompe et bouche en partie l’œsophage de la personne décédée pour empêcher les odeurs et reflux. Il va également glisser des lentilles pour les yeux, pour qu'ils conservent leur forme ovale. «C'est tous ces aspects-là qui me motivent aussi: l'avant/après. Je veux simplement qu'il ou elle soit bien dans son cercueil, pour son dernier voyage», explique-t-il, très ému.

«De toute manière vous savez, on voit sur le visage du défunt s'il ou elle voulait rester. Je ne saurais pas comment l'expliquer, c'est très bizarre je sais, mais on le ressent. Et on sent l'apaisement après notre travail, c'est ça qui est beau. Je n'ai rien à me reprocher vous savez», poursuit-il.

«Je suis très fier de mon métier»

Tout au long de cet entretien, nous avons ressenti la passion de Jean-Paul pour son métier. Etre embaumeur de morts peut effrayer, le mot "glauque" par exemple peut revenir dans pas mal de conversations à ce propos. Mais pour lui, il n'en est rien.

«Je suis très fier de mon métier. Je n'en ai pas honte. Lorsque l'on me demande ce que je fais, je le dis. Alors souvent, les gens sont choqués mais ensuite ils s'y intéressent et me posent plein de questions. C'est plus qu'un métier vous savez: c'est une passion. Je pense que je fais le plus beau métier du monde», souligne-t-il en souriant.

Ce qui touche plus que tout Jean-Paul à travers ce métier, ce sont les remerciements et le partage des familles de défunt. «Je reçois énormément. Vous n'avez pas idée à quel point. Les familles me remercient, partagent tant de choses avec moi. C'est ça qui me motive le plus.» Pour lui, ce métier est avant tout positif, loin du "glauque".

Le rapport à la mort change-t-il lorsqu'on la côtoie chaque jour de cette manière? Sans l'ombre d'un doute, oui. Athée, Jean-Paul ne croit pas à une vie dans l'au-delà mais avoue que voir des corps chaque jour devant lui a changé sa façon de vivre. «Je me rends compte à quel point le temps est précieux. Il ne faut pas attendre pour vivre. Arrêter de dire "à la retraite je vais faire ci ou ça" non, c'est maintenant qu'il faut vivre! Alors j'évite de perdre mon temps, y compris dans mes relations. Il faut penser à la vie, pas à la mort», martèle-t-il.

La mort: un sujet tabou au Luxembourg

Aujourd'hui au Luxembourg, seul 10% de familles de défunts font appel aux services de thanatopraxie, selon les données des pompes funèbres Erasmy. Un taux faible qui s'explique par la façon de vivre le deuil au Grand-Duché.

«En général, les personnes qui font appel à ce service sont à 75% des Français, Belges ou Portugais. C'est une autre culture. Les Luxembourgeois sont plus froids par rapport à la mort. C'est encore un sujet tabou ici. Ils ne veulent plus revoir le défunt: on ne pratique quasiment jamais de messe à cercueil ouvert. Et au cimetière, tout va très vite», explique Jean-Paul.

Un constat partagé par la Fédération des pompes funèbres de Luxembourg, qui, à l'occasion de la Toussaint, soulignait le fait que «de plus en plus de familles refusent de s'occuper du défunt: soit parce qu'elles sont brouillées, soit par désintérêt».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.