Les contrôles mis en place au Luxembourg ont permis d'identifier à ce jour deux types de protection bucco-nasale ne répondant pas aux normes. Retirés de la circulation, ces derniers n'auraient favorisé aucune contamination au covid-19, alors que le pays connaît un regain de nouvelles infections.

Ces masques qui passent entre les mailles du filet

Objet entré soudainement dans notre quotidien depuis le printemps, le masque n'est pas dénué de failles. Alors que Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé avait annoncé fin mai le renvoi ou la destruction de 16 lots de protections bucco-nasales jugées non conformes, de nouveaux produits ne répondant pas aux attentes ont été détectés. Mais contrairement aux cas évoqués il y a deux mois, les deux types de masque identifiés avaient été écoulés sur le marché luxembourgeois.

Détecté pour l'un par l'institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (Ilnas) avant transmission au système d'alerte européen et par les Hôpitaux Robert Schuman (HRS), destinataires des masques pour l'autre, cette double découverte s'inscrit dans un contexte particulier, marqué par un rebond des contaminations au Luxembourg.

Déjà plusieurs milliers de masques détruits Paulette Lenert (LSAP) a confirmé ce jeudi que des lots de protections buccales non conformes avec la réglementation en vigueur avaient été retirés du marché. La marchandise venait principalement de Chine.

Dans les deux cas, la faute incombe au fabricant, coupable d'avoir «apposé de façon frauduleuse la certification "FFP2" et le marquage "CE" sur le produit», relève l'Ilnas, alors que les masques ne respectaient pas ces normes. Dès jeudi dernier, les 20 à 30.000 lots de deux masques «FFP2 Nanosilber antimikrobielle Mund-Nasenschutz» vendus dans les pharmacies du pays ont été «immédiatement retirés du marché», assure l'instance officielle de contrôle des biens mis en vente au Grand-Duché.



Un sort identique attendait vendredi dernier les quelque 10.000 masques chinois «Shen Huang», comme l'indiquaient nos confrères de Reporter qui avaient déjà indiqué des défaillances auprès de 12.400 masques livrés à la cellule de crise. Particularité de ces derniers, ils étaient exclusivement destinés aux personnels des stations de dépistage du pays. «Plus aucun n'est actuellement en service», indique Marc Glesener, le porte-parole des HRS, qui ajoute qu'«aucun problème de contamination en rapport direct avec eux n'a été rapporté».

Source: ILNAS

Suite à ces deux découvertes, l'Ilnas déclare «continuer à effectuer une surveillance auprès des magasins et autres opérateurs économiques présents sur le territoire national». Car de nouveaux produits arrivent encore tous les jours au Grand-Duché, nécessitant une étroite «surveillance au niveau des importations, en collaboration étroite avec l'administration des Douanes et des Accises».

En effet, le masque possède encore un bel avenir devant lui. En sont pour preuves les deux lois covid votées par le Parlement le 22 juin, qui perpétuent une partie des décisions sanitaires prises pendant l'état de crise, parmi lesquelles figure l'obligation du port du masque notamment dans les commerces et les transports en commun.

