Le ministère de la Santé soupçonne certains additifs d'être nocifs, se basant notamment sur des données américaines. Le gouvernement assure, lundi, que ces produits ne disposent pas d'autorisation de mise sur le marché dans le pays.

Ces liquides d'e-cigarette qui inquiètent

Alors qu'ils se plaignaient du manque de données «assez complètes» à la rentrée, les services d'Etienne Schneider (LSAP), ministre de la Santé, ont changé de ton. Dans une réponse parlementaire, lundi, ils confirment «de fortes suspicions». Celles-ci concernent la dangerosité des e-liquides contenant «du CBD, THC ou acétate de vitamine E ». Des composants interdits de cité au Luxembourg, assure le ministère, en admettant qu'une présence illégale n'est pas à exclure.

Le nouvelles données sur les risques que peuvent représenter les cigarettes électroniques proviennent des Etats-Unis. C'est le Center for Disease Control and Prévention (CDC) qui a de nouveau sonné l'alerte, début décembre. En effet, sur les plus de 2.000 cas d'intoxications qui ont nécessité une hospitalisation à travers les USA, les substances soupçonnées étaient consommées par les victimes dans «la majorité des cas».

Alors que l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) soulignait déjà les risques liés à l'e-cigarette dans un rapport publié l'été dernier, c'est un décès en Belgique qui a ravivé l'inquiétude du gouvernement. Dans ce cas survenu dans un pays voisin du Grand-Duché en novembre dernier, le consommateur avait utilisé un additif contenant du CBD.

«La Direction de la santé a rapidement contacté l'autorité sanitaire belge», explique le ministère grand-ducal. Précisant que des échanges au niveau de la Commission européenne sont également en cours «pour être tenu au courant de toute évolution».

Une vigilance qui devrait s'accroître alors que l'introduction de cigarettes au CBD a été annoncée en novembre et que la légalisation du cannabis récréatif est coincé dans les tuyaux du ministère de la Santé.

Conscient malgré tout des limites de son action, Etienne Schneider rappelle que les additifs nocifs sur la sellette en Europe «n'avaient pas été déclarés aux autorités, et qu'il s'agissait de produits de fabrication artisanale et non réglementés».