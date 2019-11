Alors que la 33e édition du salon de l'étudiant s'est clôturée vendredi soir, certaines filières restent des valeurs sûres en matière de débouchés comme les métiers de la place financière et les nouvelles technologies.

Luxembourg 6

Ces jobs en quête de candidats

Alors que la 33e édition du salon de l'étudiant s'est clôturée vendredi soir, certaines filières restent des valeurs sûres en matière de débouchés comme les métiers de la place financière et les nouvelles technologies.

(ER) - Durant deux jours près de 10.000 personnes ont participé au salon de l'étudiant qui s'est tenu dans les locaux de Lux Expo. Plus de 230 exposants, issus de 14 pays, ont mis en valeur leur savoir faire et leurs compétences, une occasion pour les lycéens de choisir leur future orientation mais aussi d'avoir une idée sur les tendances du marché de l'emploi.

6 Foire de l’étudiant 2019 Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Foire de l’étudiant 2019 Photo: Chris Karaba Foire de l’étudiant 2019 Photo: Chris Karaba Foire de l’étudiant 2019 Photo: Chris Karaba Foire de l’étudiant 2019 Photo: Chris Karaba Foire de l’étudiant 2019 Photo: Chris Karaba Foire de l’étudiant 2019 Photo: Chris Karaba

Selon les derniers chiffres de l'Adem, la probabilité de trouver un emploi à la fin de sa formation est plus grande dans les métiers qui sont liés au fonctionnement de la place financière. Sans surprise la comptabilité arrive en tête. D'autres métiers en rapport avec la finance composent le top 10 comme Audit et contrôle comptable financier (4e) ou encore Front office des marchés financiers (8e).



Autre tendance de fonds, le fort développement du secteur IT et de manière générale les supports en entreprise. Toujours selon l'Adem, près de 2500 postes sont à pourvoir dans ce secteur. «Les filières économie, droit, comptabilité restent des valeurs sûres», estime Jean Ries, chef du service statistiques et études de l'Adem.

Face à l'augmentation globale de la population active et l'arrivée massive des frontaliers, les besoins de l'Horesca sont également à la hausse à l'instar du secteur de la finance. Le personnel de cuisine occupe la dernière place du podium alors que le service en restauration frappe au porte du Top 5.