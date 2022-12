Des épices commercialisées dans les supermarchés Cora de la marque Sainte Lucie font l'objet d'un rappel au Luxembourg.

Ces flacons de curry et de gingembre sont toxiques

Des épices commercialisées dans les supermarchés Cora de la marque Sainte Lucie font l'objet d'un rappel au Luxembourg.

Encore un rappel de produit au Luxembourg. Après une levure, un brie ou encore un steak de sanglier, ce sont cette fois-ci un flacon de Curry Balti, mais également un flacon de Gingembre moulu de la marque Sainte-Lucie qui sont concernés par une notice de l'administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.

Concrètement, ces deux références font l'objet d'une présence de «Bacillus cereus», une bactérie qui peut causer des symptômes tels que vomissements et diarrhées dans les 16 heures après la consommation d'un produit contaminé. Le Curry Balti concerné porte les numéros de lot 2212636 et 2221446 et comporte la date de durabilité minimale de 04/2025 ou 07/2025. Le Gingembre moulu, lui, porte les numéros de lot 2224346 et 2229446 et la date de durabilité minimale indiquée sur l'emballage est le 07/2025 ou 09/2025.

Ces produits sont commercialisés au Luxembourg dans les magasins de l'enseigne Cora, mais une autre commercialisation ne peut être exclue. Si vous possédez l'une ou l'autre de ces références, il est conseillé de vous en débarrasser.



