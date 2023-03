Au fil du temps, de nombreuses filles ont affirmé être Maddie, la jeune Anglaise disparue en Algarve en 2007. La dernière en date était une jeune Allemande. Une affaire bizarre, aux contours sordides.

Un mystère qui reste entier

Ces filles qui ont prétendu être Maddie McCann

Luís Pedro Cabral Au fil du temps, de nombreuses filles ont affirmé être Maddie, la jeune Anglaise disparue en Algarve en 2007. La dernière en date était une jeune Allemande. Une affaire bizarre, aux contours sordides.

3 mai 2007, Lagos, Algarve. À cette époque de l'année, les journées sont moins longues et l'Algarve n'est pas aussi envahie de touristes qu'en été. À la nuit tombée, le calme règne à l'Ocean Club de Praia da Luz. Le complexe est loin d'être complet à cette heure. Il y a du monde dans le restaurant Tapas. Un groupe animé de Britanniques, en vacances là-bas, défient le silence de la station hors saison.

Ce n'est pas exactement le prototype des touristes britanniques «hooligans» qui envahissent l'Algarve en été, ceux qui boivent jusqu'à plus soif dans les ruelles d'Albufeira, ou qui causent des problèmes dans la vie nocturne algarvienne.

C'est la saison du tourisme familial, à la recherche de la paix et de la tranquillité dans un paradis balnéaire. Le groupe est composé de neuf adultes, habitués du Tapas depuis le jour de leur arrivée à l'Ocean Club, le 28 avril. Ce groupe comprend Gerry et Kate McCann, tous deux britanniques, tous deux médecins. Kate est anesthésiste et médecin généraliste. Gerry est cardiologue à l'hôpital général Glenfiel de Leicester, en Angleterre, où le couple vit avec ses trois enfants: Madeleine, qui aurait eu quatre ans le 12 mai. Et les jumeaux Sean et Amelie, qui ont deux ans.

Les parents se relaient pour la surveillance

Cette nuit-là, comme cela s'était déjà produit, la fillette et ses frères et sœurs dorment dans leur chambre de l'appartement G5A de l'Ocean Club, où séjournent les McCann, à un peu plus de 50 mètres du restaurant situé près de la piscine de l'établissement. Depuis le restaurant, il n'est pas possible de voir l'appartement, car un auvent protège les occupants du vent. De temps en temps, les parents, ou même l'un des amis, se relaient pour s'assurer que les enfants vont bien.

Kate et Gerry ont laissé la porte coulissante de l'appartement non verrouillée - qui donne sur le jardin, face au restaurant - afin de pouvoir entrer par là dans l'appartement, dans la chambre où dorment les enfants. Maddie, comme ses parents l'appellent, porte ce soir-là un pyjama rose. Gerry, comme l'ont confirmé toutes les personnes présentes au restaurant, s'est rendu à l'appartement à 21 heures. Un ami a pris le relais à 21h30.

Vers 22 heures, c'est le tour de Kate. Leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. Rien ne le sera plus. Les certitudes s'arrêtent ici. Kate McCann dit qu'en arrivant dans la chambre de ses enfants, elle a remarqué la fenêtre ouverte, les stores relevés, les rideaux écartés. Maddie n'était pas là. La fenêtre de la chambre donnait sur une route. Qui est devenue interminable.

Une enquête classée puis rouverte plusieurs fois

Au Portugal, l'affaire de la disparition de Maddie a déjà été classée, a été rouverte, classée, rouverte à nouveau. Deux enquêtes criminelles (portugaise et britannique), des moyens comme on en voit rarement mis à la disposition de ces enquêtes, la police judiciaire, Scotland Yard, une foule de détectives privés engagés pour découvrir ce qui est arrivé à Madeleine McCann.

Il y a eu des récompenses millionnaires pour des informations sur sa localisation, plus de vingt suspects, plusieurs accusés, y compris les propres parents de Maddie, la démission du coordinateur de la PJ de Portimão, qui avait initialement l'enquête sur l'affaire, sa retraite anticipée, la lutte juridique pour empêcher la publication d'un livre, qui est allée d'instance en instance jusqu'à atteindre la Cour suprême de justice.

Et pendant ces presque 16 ans, pas une seule personne n'a été arrêtée, pas une seule personne accusée et, bien sûr, pas une seule personne condamnée. Le nombre de pistes infructueuses, les innombrables versions, les théories d'assassinat, de kidnapping, les réseaux pédophiles, la couverture médiatique presque inégalée dans une affaire comme celle-ci, en raison de sa longévité, sont autant d'éléments inédits. Tout cela a conduit à une immense impasse.

Le cas de Madeleine McCann reste entouré d'un mystère presque insoutenable, puisqu'on ne sait pas si elle est vivante ou morte, et encore moins les circonstances de sa disparition. Le seul indice qui alimente actuellement cette affaire est apparu en Allemagne en 2020.

Les autorités allemandes ont annoncé avoir placé en détention l'homme qui est désormais le suspect numéro un dans l'enlèvement et le possible meurtre de Madeleine McCann: Christian Bruckner, qui purge une peine en Allemagne pour le viol d'une femme de 72 ans en 2005 sur la plage de Praia da Luz.

À l'époque, Christian Bruckner est devenu un accusé dans l'affaire Maddie par le parquet de Faro, en Algarve. Il est également accusé d'autres crimes sexuels en Algarve, pour lesquels il sera jugé ultérieurement. Dans l'affaire Maddie, en revanche, il n'a encore été inculpé d'aucun crime.

Une nouvelle apparaît pour dépoussiérer le dossier

Le 14 février dernier, Julia Wandelt, une jeune Allemande de 21 ans résidant en Pologne, a créé un compte Instagram, baptisé ainsi: «iammadeleinemccann». En moins de quatre jours, elle comptait déjà près d'un demi-million de followers, dont un certain média tabloïd, spécialisé dans les «faits alternatifs».

Photo: Instagram/Julia Wandelt

Alternatifs, tout d'abord, à la vérité, quelle qu'elle soit dans le cas de Maddie, l'un des mystères les plus étranges et les plus médiatiques qui reste à élucider. En général, chaque fois qu'approche le mois de mai - le mois au cours duquel Maddie a disparu de l'appartement de Praia da Luz -, ou lorsqu'il s'agit d'un anniversaire procédural de cette affaire, une nouvelle apparaît pour dépoussiérer la réalité. Ce n'est pas la première fois qu'une personne apparaît en prétendant être Madeleine McCann.

Julia Wandelt, qui se fait appeler Julia Faustyna sur les réseaux sociaux, a toujours affirmé que tout ce qu'elle sait de son enfance, c'est qu'elle ne sait rien, même si cela, admet-elle, pourrait être le résultat de ce qu'elle définit techniquement comme une «amnésie post-traumatique», qui a effacé de ses souvenirs une grande partie de son enfance.

Elle ne se souvient pas de sa vie avec ses parents, comme cela serait normal pour un enfant. Elle ne se souvient pas non plus d'avoir vu des photos de sa mère lorsqu'elle était enceinte, des photos d'elle bébé avec ses parents, des photos de famille qui ont calmé ses soupçons croissants selon lesquels ses parents pourraient ne pas être ses parents biologiques. De là à être l'enfant le plus recherché de la planète, il y a un long chemin... Julia ne cache pas qu'à la fin de 2018, elle a été admise dans un hôpital psychiatrique et que pendant plus d'un an, elle a suivi une thérapie.

Elle a appris à se chercher, dit-elle, mais chaque fois qu'elle l'a fait, elle n'a trouvé que du vide, faisant grandir en elle une thèse complotiste qui la faisait passer pour une victime. Quelque chose lui disait qu'elle n'était pas la fille de ses parents. Et la première chose qui lui vint à l'esprit fut qu'elle était peut-être adoptée et que ses «parents» lui cachaient peut-être ce fait. Plus récemment, ses soupçons ont évolué vers quelque chose de plus complexe. Et si elle avait été victime d'un enlèvement? Et si ses parents, plus qu'un secret, cachaient un crime?

Avec l'aide du «Dr. Google», elle a commencé à rechercher des cas d'enfants disparus. Parmi une liste interminable, il était inévitable qu'elle tombe rapidement sur le cas de Madeleine McCann, la personne disparue la plus exposée de la planète.

Photo: Instagram/Julia Wandelt

Consciemment ou inconsciemment, la plupart des personnes de plus de vingt ans ont une image de cette petite fille dans les recoins de leur esprit. Elle avait alors trois ans, ses cheveux blonds, une petite tache distinctive dans son œil droit, près de l'iris. Et, chose que les parents de Maddie ont divulguée pour l'identification, qui n'était pas sur la photo: un grain de beauté sur sa jambe droite.

Julia a dit sa vérité

Julia s'est regardée dans le miroir, avec la photo de Maddie à côté d'elle. Et, en faisant la ligne du temps avec elle, elle a commencé à trouver des similitudes. Quoi qu'il en soit, le jour où elle a rendu public son «iammadeleinemccann» de façon si péremptoire, les événements l'ont rapidement piégée. L'instant d'après, les médias frappaient à sa porte. Elle les a laissé entrer.

Et là, elle a dit sa vérité, comme s'il n'y en avait pas d'autre, laissant toujours planer ce doute résiduel, qui ne serait satisfait que par un test ADN, ce que ses parents «officiels» ont refusé dès le départ. Julia Wandelt a justifié le compte Instagram comme un moyen d'alerter les parents de Maddie McCann. Et qu'ils seraient peut-être prêts à effectuer un dépistage génétique pour la faire douter.

Julia n'imagine pas la pléthore de contacts comme le sien que Kate et Gerry McCann ont reçu pendant les presque 16 ans d'absence de leur fille depuis cette nuit de mai à Praia da Luz. Kate et Gerry McCann n'ont accordé aucun degré d'importance à la version des faits de la jeune Allemande. Ils n'ont pas répondu à ses sollicitations, pas même lorsqu'on les a pressés de questions persistantes.

Curieusement, les tabloïds britanniques, qui ont du flair pour ces choses-là, ont attribué une importance quasi nulle à cette nouvelle Maddie apparue en Pologne, sur laquelle la police polonaise, selon la procédure protocolaire, enquêtait déjà.

Julia a 21 ans, Maddie devrait en avoir 19...

Plus Julia Wandelt ajoutait des éléments à son récit, plus la pression sur elle-même et sur ses parents augmentait. La gravité de ses soupçons les faisait retomber sur sa famille, obligée de s'expliquer publiquement. Et la première conséquence fut une rupture des relations. La mère de Julia Wandelt est venue renforcer son refus de faire un test ADN, disant seulement que sa fille «est malade», mais pas au point d'ignorer la honte «que vous nous faites subir», a-t-elle lancé au micro d'une chaîne de télévision portugaise, qui s'est installée en Pologne.

Le feuilleton Julia/ Maddie a duré jusqu'à ce que la police polonaise mette fin aux soupçons, affirmant sans l'ombre d'un doute que Julia Wandelt n'est que Julia Wandelt. Quelque chose que, au fond, tout le monde savait déjà, même sans faire l'arithmétique du temps. Madeleine McCann, si elle est vivante, et il n'y a aucune preuve du contraire, tout comme il n'y a aucune preuve en sa faveur, aura 19 ans le 12 mai prochain. Julia Wandelt a 21 ans. Point final? Pas vraiment.

Dans la trame de cette histoire, il y a d'autres détails, certains sordides, mais aucun n'a de rapport avec la disparition de Madeleine McCann. Il y a quelques jours, on a découvert que Julia Wandelt avait une assistante. Et que celle-ci n'est autre que Fia Johansson, une sorte de parapsychologue qui se dit «médium» et qui a prédit en 2019 que Madeleine McCann serait retrouvée vivante en 2023 en Allemagne.

Dans le cas où Julia Wandelt était Julia Faustyna et Julia Faustyna était Maddie, la géographie avait échoué pour une question de 150 kilomètres, soit la distance entre la ville où vit Julia et la frontière allemande. Enfin, il a été découvert que Julia Wandelt «vend des contenus sexuels sur Internet», ce qui ne fait pas d'elle une criminelle.

Quelques jours plus tard, après avoir affirmé qu'elle n'était effectivement pas Madeleine McCann, Julia a prétendu être une autre jeune fille ayant disparu il y a plus de 10 ans: Livia Schepp. Enlevée par son père en 2011, cette enfant, qui avait 6 ans au moment des faits, n'a jamais été retrouvée.

Les autorités polonaises ont finalement classé l'affaire concernant la disparition de Maddie McCann. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas inhabituel dans le long mystère de la disparition de Maddie.



Harriet pensait aussi être Maddie

En 2017, quelque chose d'identique à ce qui est arrivé à la jeune Allemande, s'est produit au Royaume-Uni. Harriet Brookes, une jeune femme de Manchester, a publié une phrase sur son compte Twitter, affirmant être Maddie McCann. Elle avait un grain de beauté dans l'œil et un autre sur la jambe, tous deux du côté droit. Dans son tweet, qui a été partagé plus de 30.000 fois au cours des premières heures, Harriet disait ceci: «Bon, les gars. Je n'ai pas l'habitude de croire aux théories du complot mais, honnêtement, je pense que je suis Madeleine McCann».

Ses amis ne l'ont pas crue. Et, pendant un moment, elle a été la risée de tous. Du moins jusqu'à ce qu'elle fasse un tweet annonçant sérieusement: «Je suis Madeleine McCann et je ne sais pas quoi faire de moi». Ce qu'elle pouvait faire, elle ne l'a fait que plus tard.

Contrairement à Julia Wandelt, peut-être par proximité, la presse britannique est partie en vrille. Mais il n'a pas fallu beaucoup d'investigations pour se rendre compte qu'il s'agissait, une fois de plus, d'une fausse alerte. De plus, la différence d'âge était évidente, puisque Harriet Brookes était à l'université et que Maddie aurait eu 14 ans à l'époque.

Quelques jours après avoir attiré l'attention sur elle, Harriet Brookes, grondée par ses parents, a rendu publique sa «marche de la honte» en ligne, expliquant qu'après tout, ce n'était qu'une blague. Après avoir avalé sèchement ses excuses, elle a ajouté: «je suis allée trop loin».

Maddie était peut-être cette jeune fille égarée à Rome?

Un an plus tôt (2016), une affaire différente. Il ne s'agissait pas de quelqu'un qui prétendait être Maddie McCann, mais de quelqu'un qui pensait qu'elle pouvait l'être. À l'époque, une jeune femme sans abri a été trouvée dans les rues de la ville de Rome. Elle ne pouvait pas expliquer aux autorités italiennes qui elle était exactement. Elle a dit qu'elle s'appelait Maria, qu'elle était britannique, mais elle ne se souvenait de rien d'autre. Elle ne savait pas qui étaient ses parents, ni d'où elle venait exactement.

Il n'a pas fallu longtemps pour que sa photo fasse la une de certains journaux et que son cas devienne viral sur Internet. Sur Internet, son père biologique, qui la cherchait depuis plus de six mois, a immédiatement pris contact avec la police romaine pour mettre fin une fois pour toutes aux spéculations. Maria n'était pas Maria, et elle n'était pas non plus britannique.

Son vrai nom était Embla Janhojarvi, elle avait 21 ans et était de nationalité suédoise. Selon son père, qui s'est déplacé pour la rencontrer, sa fille souffrait du syndrome d'Asperger, était partie à Rome pour étudier l'italien, mais personne n'a su où elle se trouvait pendant six mois. Cette affaire n'a eu lieu que parce qu'Embla, contrairement aux vrais sans-abri, n'a pas demandé d'argent.

Elle était blonde, ses traits pouvaient peut-être correspondre à ceux de Maddie si longtemps après. Pendant le peu de temps qu'elle a duré, cette affaire, peut-être en raison de ses circonstances, a attiré l'attention du couple McCann, qui entretient une relation affectueuse avec Rome et le Vatican, mais l'affaire a été éclaircie avant que Kate et Gerry ne fassent leurs valises.

Une chose identique ne s'est pas produite l'année dernière, lorsqu'une influenceuse autoproclamée appelée Maddie a fait irruption sur les médias sociaux, affirmant être Maddie McCann. Cette Maddie a rempli son premier objectif, qui était de rechercher la notoriété et de multiplier ses followers en leur présentant les similitudes physiques avec Madeleine qu'elle avait trouvées en elle, y compris, bien sûr, les signes de bizutage. Maddie, l'influenceuse, ne s'est jamais rétractée publiquement. Les autorités britanniques l'ont fait pour elle.

Cet article a été publié pour la première fois sur le site du Contacto.

Traduction: Mélodie Mouzon

