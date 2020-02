L'annonce par la BCEE de fermer onze de ses agences s'inscrit dans une tendance générale. Face au changement de comportement des clients et aux nouvelles solutions offertes par la digitalisation, les entreprises de l'Etat s'adaptent. A l'exemple de Post et des CFL.

Ces fermetures qui redessinent le paysage

Olivier TASCH L'annonce par la BCEE de fermer onze de ses agences s'inscrit dans une tendance générale. Face au changement de comportement des clients et aux nouvelles solutions offertes par la digitalisation, les entreprises de l'Etat s'adaptent. A l'exemple de Post et des CFL.

L'église est au milieu du village. Juste à côté, le bureau de poste, parfois accompagné d'une agence de la Spuerkees. Un cliché du Luxembourg qui appartient de plus en plus au passé, après de nombreuses fermetures d'agences d'entreprises appartenant à l'Etat. Dernier événement en date, la Banque et caisse d'épargne de l'Etat qui annonce, ce 13 février, la fermeture de onze agences à travers le pays d'ici fin mars.

Une information qui fait grand bruit et se heurte à l'incompréhension voire à la colère de clients mécontents qui pointent une dégradation du service public. Comme à chaque fois. Les explications de la BCEE sont terre à terre. En effet, le nombre de personnes qui ont franchi la porte des agences de la banque a été divisé par deux en cinq ans.

Vers des territoires sans vie

Il ne s'agirait pourtant en aucun cas d'une mesure d'économie. D'ailleurs, «depuis 2016, entre cinq et six millions d'euros ont été investis dans le réseau pour le moderniser», expliquait la semaine passée sur RTL la directrice générale de la Spuerkees, Françoise Thoma. Au-delà des moyens offerts par la numérisation, elle cite la création d'une agence itinérante, d'un centre de contact ou encore de la possibilité de réaliser des opérations par téléphone ou par mail.

Les bourgmestres des onze communes concernées, rurales notamment, mis devant le fait accompli goûtent toutefois peu cette décision. A Rumelange par exemple, Henri Haine (LSAP), estime dans le Luxemburger Wort qu'«avec de telles décisions, il ne faut pas s'étonner que nos villes se transforment en territoire sans vie». L'Union des consommateurs lui emboîte le pas et s'étonne qu'une entreprise «détenue à 100% par l'Etat, devienne pratiquement le précurseur d'une politique de fermeture radicale et antisociale sans tenir compte des besoins de ses clients».

Le scénario se répète et rappelle les réactions suscitées à l'annonce de la fermeture de bureaux de poste. En 2015, une première vague de 35 bureaux sont fermés à travers le pays. Suivie de quatre nouvelles fermetures en 2019. «La gestion du courrier change fondamentalement, les volumes diminuent et cela va encore s'accélérer», justifie le directeur général de Post Group, Claude Strasser dans les colonnes du Land.

Post Group ne veut pourtant pas entendre parler d'une baisse d'activité mais bien d'un redéploiement. Ainsi, près d'une cinquantaine de Points Post ont ouvert depuis quatre ans, en partenariat avec Cactus notamment. Le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire a atteint la barre des 6.000 en 2019. Soit deux fois plus qu'en 2015.

La gratuité des transports en commun charrie avec elle la fermeture de nombreux guichets de vente de billets. Photo: Guy Jallay

Pour Claude Strasser, les images d'Epinal font partie du passé. Qu'y a-t-il de «plus mignon qu'un petit village, son boulanger, son café et son bureau de poste? s’interroge le dirigeant. Il est ouvert le vendredi de dix heures à midi, mais il est là. Oui c'est idyllique, c'est romantique, mais moi je suis chef d'entreprise».

Face aux changements, le pragmatisme est de mise. Dans une certaine mesure, les CFL sont également concernés après la décision du gouvernement de rendre les transports publics gratuits. Huit points de vente fermeront leurs portes à compter du 1er mars. La vente de billets et abonnements nationaux, régionaux et internationaux ne se limitera plus qu'aux gares de Luxembourg et Belval-Université.

A l'inverse, certains services publics doivent être renforcés. Ceux de la Caisse nationale de santé (CNS) notamment. Pour pallier les problèmes récurrents d'attente et de débordements, les horaires d'ouverture de l'agence de Hollerich vont être rallongés à partir du 1er mars. Une fois par semaine, le mercredi, les portes seront ouvertes entre 8 et 18 heures contre une fermeture à 16 heures les autres jours. D'autres agences de la CNS parmi les seize que compte le pays pourraient suivre la même voie.

La CNS déménagera en 2023 au sein de la Cité de la sécurité sociale. Installée rue de Hollerich elle accueillera sur dix étages, outre la CNS, le Centre commun de sécurité sociale, Caisse nationale d'assurance pension et la Caisse pour l'avenir des enfants.



Enfin, si l'expression veut que l'église reste au milieu du village, dans les faits ce n'est plus toujours le cas. Ainsi, une église de Differdange a disparu du paysage, rasée en 2012 après sa désacralisation. La fin d'une époque. Quant à celle de Lasauvage, si elle tient encore débout, elle aussi a perdu son caractère sacré. Classée monument national, elle sert notamment de lieu d'exposition.