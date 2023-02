Au-delà du soutien sans faille à l'égard de l'Ukraine, le ministre d'Etat Xavier Bettel souhaite la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression. Une instance à créer en accord entre l'Ukraine et les Nations unies...

Luxembourg 2 min.

Guerre en Ukraine

«Ces crimes de guerre ne devront pas rester impunis»

Charles MICHEL Au-delà du soutien sans faille à l'égard de l'Ukraine, le ministre d'Etat Xavier Bettel souhaite la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression. Une instance à créer en accord entre l'Ukraine et les Nations unies...

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Luxembourg n'a eu de cesse de condamner l'invasion russe, mais aussi d'affirmer son soutien au peuple dirigé par Volodymyr Zelensky. En ce vendredi 24 février, date anniversaire de l'entrée des troupes russes en territoire ukrainien, le ministère d'Etat a une nouvelle fois répété que cette guerre dans laquelle s'est lancée Vladimir Poutine était «illégale et injustifiée».

Ukraine: le Luxembourg l'aide comme au premier jour Appréhension de la guerre, soutien militaire, accueil des réfugiés, échanges diplomatiques...Virgule.lu revient sur les moments-clés des relations du Luxembourg avec l'Ukraine depuis le début du conflit.

Dans son communiqué, les autorités luxembourgeoises font remarquer que «cette agression non provoquée a marqué le retour en Europe d'une guerre de grande envergure que notre continent n’avait plus connue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale». Sans être tatillon, on rappellera que le conflit en ex-Yougoslavie, qui dura de 1992 à 1995, a fait 100.000 morts et plus de deux millions de déplacés.

Le Luxembourg ne se résoudra jamais à un monde dans lequel la force prime sur le droit Xavier Bettel (Premier ministre)

«En ce triste anniversaire», Xavier Bettel rend hommage aux «nombreuses victimes innocentes de ce conflit qui n'avait pas raison d'être et dont la Russie porte l’entière responsabilité». Au nom du Grand-Duché, victime d'invasion à deux reprises au cours du XXe siècle, le Premier ministre réitère donc son «soutien indéfectible à l'Ukraine et à sa population» qui en luttant avec «bravoure pour préserver son indépendance et son intégrité territoriale (...) défend aussi la sécurité en Europe».

Lire aussi: Conflit en Ukraine, une guerre qui n'en finit pas

«Le Luxembourg ne se résoudra jamais à un monde dans lequel la force prime sur le droit», assure Xavier Bettel qui condamne «avec la plus grande fermeté les attaques menées par la Russie contre les civils ukrainiens, ainsi que la destruction délibérée des infrastructures essentielles en Ukraine, en particulier les écoles, les hôpitaux et les installations énergétiques». Pour le Premier ministre, «ces actes inacceptables sont constitutifs de crimes de guerre et ne devront pas rester impunis».

Dans son communiqué, le ministère d'État rappelle son «attachement à un continent européen où prévalent le respect du droit international, la paix, la démocratie et l’État de droit», autant de «fondements de notre sécurité qui garantissent la cohabitation pacifique des États».

Xavier Bettel fait savoir que le Luxembourg «restera aux côtés de l'Ukraine pour l'aider à faire face aux conséquences humanitaires et économiques de la guerre et à combler ses besoins importants en matière de déminage et de reconstruction post-conflit».

Conflit en Ukraine: vote attendu à l'Assemblée générale de l'ONU A la veille de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Assemblée générale de l'ONU se prononce ce jeudi sur une résolution réclamant une paix «juste et durable» en Ukraine, texte que Kiev et ses alliés espèrent voir recueillir le soutien le plus large.

L'après, justement, Xavier Bettel passe nécessairement par «la poursuite des responsables du crime d'agression contre l’Ukraine et des actes constitutifs de crimes de guerre» sur lesquels devra se pencher la Cour pénale internationale. «Le Luxembourg (...) poursuivra son soutien à la création d’un tribunal spécial pour le crime d'agression, à créer par un accord entre l'Ukraine et les Nations unies».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.