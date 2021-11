Gratuits, bus, trains, tram le sont pour les usagers, pas pour l'Etat luxembourgeois. Ainsi pour 2022, le gouvernement prévoit 690 millions d'euros pour assurer le bon fonctionnement de ces réseaux.

Ces chers transports publics

Un peu plus de 10% d'augmentation pour l'enveloppe 2022 dédiée au fonctionnement des transports publics : le ministre de la Mobilité peut avoir le sourire. En lui accordant 690 millions d'euros pour ce poste, son homologue des Finances, Pierre Gramegna (DP), n'a pas oublié de gâter François Bausch pour l'année à venir. Et le premier bénéficiaire en sera le réseau des bus luxembourgeois. A lui seul, ce secteur absorbera 315 millions d'euros de ladite somme. De quoi assurer notamment l’agrandissement du réseau RGTR et plus de fréquences de passage aussi bien sur le territoire national que vers les régions frontalières.

Le tram verra double au Kirchberg Une deuxième ligne devrait accompagner la construction de nouvelles zones d'habitat sur le plateau dominant la capitale. Le premier coup de pioche n'est toutefois pas attendu avant 2023.

Mais, à la vérité, chaque ligne de dépenses se voit confortée par la proposition de budget 2022 en cours de discussion. Ainsi, les CFL pourront s'appuyer sur une aide d'Etat de l'ordre de 277 millions d’euros. De quoi assurer les liaisons quotidiennes et l'entretien des 270 km de voies alors que 336 autres millions seront fléchés vers des investissements.

Il est ici question, par exemple, du financement de la nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg, le réaménagement des gares de Luxembourg, Mersch, Rodange, Ettelbruck ou Wasserbillig. Une part devant aussi permettre l'achèvement du nouveau P+R à Rodange (2.000 places disponibles fin 2022) mais aussi des parkings relais de Mersch et Wasserbillig.

Bientôt fini le parking aux pieds de la Gëlle Fra Le réaménagement de la place de la Constitution dans la capitale fait partie des 26 grands projets de travaux que le ministre des Travaux publics vient de présenter à la Chambre. Tous coûteront plus de 10 millions d'euros.

D'ailleurs, toujours côté investissements, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics pourra aussi conforter l'avancée du tram dans le paysage. 48 millions d'euros seront ainsi divisés en deux : une part pour la liaison vers Bonnevoie, l'autre pour la connexion entre le Kirchberg et le Findel.

En commission parlementaire, jeudi, il a aussi été question du budget alloué l'an prochain aux transports spécifiques. Adapto et CAPABS se partageront 80 millions d’euros.

A noter que l'année 2022, permettra également au ministère de François Bausch de poursuivre nombre de chantiers en matière de mobilité. Près de 250 millions serviront à la construction de nouvelles voies de circulation. Parmi les chantiers majeurs rappelés figurent notamment :

L’extension de l’ autoroute A3 dont la mise à deux fois 3 voies devrait débuter en janvier prochain (jusqu’en 2028),

dont la mise à deux fois 3 voies devrait débuter en janvier prochain (jusqu’en 2028), La construction de la N3 entre la gare de Luxembourg et Bonnevoie (jusqu'en 2024),

(jusqu'en 2024), Le réaménagement de la rue des Scillas , à Howald (jusqu’en 2025),

, à Howald (jusqu’en 2025), La liaison entre Esch et Micheville (jusqu’en 2023/2024) ,

(jusqu’en 2023/2024) , La t ransversale de Clervaux (jusqu’en 2024) ,

(jusqu’en 2024) , La réalisation d'un pôle d’échange de la gare d’Ettelbruck (2027) ,

(2027) , L’ échangeur de Pontpierre (2025),

(2025), L'édification de la piste cyclable entre Esch et Belval (2025).

