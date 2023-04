Certains musées enregistrent des taux de fréquentation supérieurs à ceux constatés avant la pandémie, de même que certains établissements d'hébergement.

Rapport annuel 2022

Ces attractions touristiques de la capitale ont fait le plein de visiteurs

Simon MARTIN Certains musées enregistrent des taux de fréquentation supérieurs à ceux constatés avant la pandémie, de même que certains établissements d'hébergement.

«Les touristes sont venus en nombre et cette reprise progressive permet au Luxembourg City Tourist Office (LCTO) d'être optimiste pour la saison touristique 2023», annonçait le LCTO en début d'année.



Ces derniers étaient notamment revenus sur les rendez-vous phares de l'année ayant drainé de nombreux touristes. Le palais grand-ducal a notamment attiré 5.195 visiteurs dans le cadre de 281 visites guidées du palais grand-ducal, ce qui correspond à un taux de fréquentation record de 99%. 3.152 visites guidées (du palais, de la ville et du stade) ont ainsi eu lieu. «Même si cela ne représente qu'un peu moins de la moitié des 7.138 visites guidées de 2019, ceci correspond parfaitement aux efforts pour proposer une offre qualitative et personnalisée. Ceci se confirme, car les visites avec guide personnel connaissent, en effet, une progression considérable par rapport aux visites régulières», tempérait ainsi le LCTO.

Dans le rapport annuel complet de 2022, on constate ainsi que ce sont surtout les mois de juillet et août qui ont enregistré les taux de fréquentation les plus hauts. En termes de visites du bureau d'accueil touristique situé place Guillaume II, les données concernant les vacances d'été sont d'ailleurs semblables à celles connues en 2019. Si les différences étaient bien plus marquées en début d'année, on constate ainsi que les derniers mois de 2022 ont vu le tourisme luxembourgeois reprendre de sa superbe.

En termes de provenance, comme déjà indiqué précédemment, les visiteurs venant de l'Allemagne étaient les plus nombreux avec un total de 27.248 personnes (26%), suivis de 17.487 visiteurs français (17%), de 14.808 visiteurs néerlandais (14%), de 7.210 résidents luxembourgeois (7%) et de 5.995 visiteurs belges (6%). Par ailleurs, les résidents néerlandais ont été particulièrement nombreux à visiter la capitale, bien plus qu'auparavant. On parle ici d'une augmentation de près de 22% par rapport à 2019.

En ce qui concerne les établissements d'hébergement touristiques, certaines disparités existent. Par exemple, en termes d'arrivées, les hôtels de la capitale en ont enregistré 469.259 pour un total de 834.900 nuitées, une différence d'environ -10% par rapport à 2019. Au contraire, les auberges de jeunesse enregistrent quant à elles des niveaux de fréquentation similaires à ceux d'avant-pandémie. Et enfin, le camping Kockelscheuer a enregistré 61.479 nuitées en 2022, soit une augmentation considérable de plus de 28%. Preuve supplémentaire de la popularité grandissante des campings.

Quid des attractions touristiques de la capitale? On se rappelle que début juin dernier, les casemates de la Pétrusse rouvraient. En termes de fréquentation, le public a répondu présent. Depuis leur réouverture, pas moins de 8.504 visiteurs ont participé à 657 visites des galeries souterraines, ce qui représente un taux d'occupation de 95%, comme l'a déjà expliqué le LCTO.

Mais en s'intéressant aux autres attractions phares de la ville, on se rend vite compte que des écarts conséquents se sont creusés entre 2019 et 2022. Exemple criant au niveau de la Villa Vauban. Celle-ci a accueilli 34.557 visiteurs en 2022, soit une augmentation colossale de 53,63%! Même constat pour le musée Draï Eechelen qui, avec 36.881 visiteurs, connaît une augmentation de plus de 18% par rapport à la période pré-covid.

À l'inverse, la galerie d'art contemporain «Am Tunnel» de la Banque et Caisse d'Épargne de l'État n'a accueilli que 2.321 personnes en 2022, soit une baisse de près de 40% de visiteurs. Bilan similaire pour le Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain qui enregistre une chute de visiteurs de 37% par rapport à 2019. Et puis, la fréquentation du «Hop on hop off» ainsi que du «Pétrusse Express», les petits trains et bus touristiques, est aussi en chute libre de près de 49%.

Tout ceci n'empêche cependant pas le LCTO d'être particulièrement serein concernant cette année.

Le Statec lance son enquête sur le tourisme Le Statec a lancé ce 1er avril la nouvelle vague de l'enquête sur les voyages et excursions effectués au premier trimestre de l'année 2023. Une lettre d'invitation a été envoyée à un échantillon de 4.000 résidents âgés entre 15 et 85 ans, choisis de manière aléatoire. Le questionnaire est disponible en langue luxembourgeoise, française, allemande et anglaise, et peut être complété en ligne ou via téléphone. L'enquête sur le tourisme permet de suivre année après année l'évolution des activités touristiques des résidents. Le tourisme a un impact important sur l'économie nationale. «Cette enquête aide à comprendre l'évolution de la société luxembourgeoise, les changements dans les comportements touristiques, l'importance croissante des voyages touristiques ainsi que l'utilisation d'internet dans les réservations», comme l'explique le Statec. La participation aux enquêtes est une obligation légale pour les personnes sélectionnées (article 13 de la loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques). Les réponses fournies sont couvertes par le secret statistique garanti par l'article 16 de la même loi.

