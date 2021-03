Les récentes révélations autour de la vaccination indue de plusieurs membres de conseils d'administration d'établissements de santé ont fait réagir Sven Clément (Piraten) qui a officiellement dénoncé ces faits au Parquet. Avec en toile de fond la dénonciation des «parachutages».

«Certains n'ont pas la moralité en réflexe»

Vous avez officiellement envoyé une lettre au Parquet, lundi, pour «des faits pouvant constituer une infraction pénale» suite aux révélations sur les vaccinations indues au sein des hôpitaux Robert-Schuman, du Centre hospitalier du Nord et des Hospices civils de la capitale. Dans quel but?

Sven Clement (Piraten) - «Ce qui se passe relève d'une question d'équité. Nous faisons face, pour l'heure, à une précarité dans la disponibilité des vaccins. Or, je me suis posé la question de la propriété de ces vaccins. D'après mon interprétation des contrats signés, ces derniers appartiennent à l'Etat et celui-ci les a donnés aux établissements de soins, dans le cadre d'une convention. Mais cette dernière n'a pas été respectée.

Donc pour moi, vu que ces vaccins appartiennent à l'Etat - et donc à nous tous -, la question minimale qui se pose porte sur le vol. Je suis bien conscient qu'il n'y aura pas forcément de procédure pénale pour un vol d'une dose d'une valeur de 14 euros, mais je me pose la question de savoir si d'autres infractions ne sont pas susceptibles d'avoir eu lieu.

Pour l'heure, seuls quelques noms de personnes vaccinées alors qu'elles n'étaient pas prioritaires ont été rendus publics. Avez-vous des informations sur d'autres cas?

«Selon ce que j'ai entendu, cela représenterait plus qu'une dizaine de personnes puisque certains hôpitaux et structures de soins auraient privilégié les membres de leur direction et du personnel administratif aux dépens de personnels en contact avec les patients. Mais je n'ai pas de preuve à ce stade, raison pour laquelle je vais transmettre au Parquet toutes les informations qui sont en ma possession. Les seuls qui savent précisément qui a été vacciné se trouvent au ministère de la Santé, via une base de données.

Le problème, c'est qu'avec plusieurs dizaines de milliers de cas, il est difficile de savoir qui était réellement éligible ou non. Pour les membres des conseils d'administration des hôpitaux Robert-Schuman et des Hospices civils, c'est évident qu'ils n'avaient pas de contrat les liant comme personnel de ces établissements.

Les informations en votre possession font-elles état d'une pratique généralisée?

«J'ai reçu des informations pour l'ensemble du pays, et cela concerne aussi bien les hôpitaux que les maisons de soins ou les soins à domicile. Donc tout le secteur. C'est pour cela que j'ai fait ce signalement. Je pensais que lorsque le CHdN a porté plainte contre X, tout le monde avait compris que ce genre de pratique n'était pas acceptable. Mais visiblement, ce n'était pas le cas comme l'indique la vaccination d'Henri Grethen (DP) qui serait intervenue trois jours après la clarification du ministère de la Santé.

Et dont la justification repose sur les mêmes principes que ceux de Jean-Louis Schiltz (CSV) auxquels vient s'ajouter l'argument de l'obligation de venir signer des virements. Mais qui, en 2021, après un an de pandémie, n'est pas capable de faire de virements à distance via webbanking? Si c'est réellement le cas, alors il est peut-être temps pour ce président de conseil d'administration de prendre sa retraite.



En transmettant ce signalement à la justice, vous tablez au moins sur la mise en place d'une enquête préliminaire?

«Je suis un grand fan de la séparation des pouvoirs, ce n'est donc pas à moi de commenter les décisions qui seront prises. Je peux juste dire que je serais déçu si rien ne ressortait de ce signalement et que tout le monde en sortirait blanchi. Car je pense qu'il faut qu'il y ait des conséquences politiques et notamment mener une discussion sur les nominations au sein des conseils d'administration d'établissement semi-public. La pratique du parachutage d'anciens hommes politiques, tout comme celle du cumul des postes par ces anciens doit être débattue...



Pour vous, le vrai sujet de ces affaires tient donc dans cette pratique historique...

«Le gros sujet reste l'équité. Je rappelle juste que ce n'est pas la première fois qu'Henri Grethen est impliqué dans des affaires, la dernière en date étant la situation au sein de la Fondation Kräizbierg. Pour les hôpitaux Robert-Schuman, c'est l'Eglise catholique qui a nommé la majorité des membres du conseil d'administration et il n'y a aucune discussion sur l'éthique et la moralité de tout cela? Pour moi, il est clair que certains n'ont pas la moralité en réflexe...

