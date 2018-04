Ils étaient plus de 5.000 l'année dernière à partager leur passion pour la science fiction et les oeuvres Fantasy. La "LuxCon" revient pour une cinquième édition au Forum Geesseknäppchen ce weekend des 14 et 15 avril à Luxembourg.

«Certains font de la course à pied, nous notre truc c'est le cosplay»

Comme l'an passé, Jean-Michel ira y faire un tour avec ses amis. Ce jeune homme de 25 ans, grand fan de dessins animés japonais, participera d'ailleurs pour la première fois au concours de cosplay organisé ce dimanche. «J'ai mis quatre mois pour créer mon costume moi-même, en faisant quelques pauses", explique-t-il dans un sourire.



Fan de l'univers de Zelda, il se déguisera en Link, personnage qui doit lutter contre la chute de la lune sur le monde de Termina - vous suivez? -. Pour parfaire au mieux son costume, il a même créé sa propre lune de Majora's Mask et préparé une musique pour son entrée en scène. «Je dois encore m'entraîner un peu pour que tout soit prêt pour dimanche», confie-t-il.

Une épée de 5kg à la main

La passion du cosplay remonte à ses 21 ans. «Un ami créait des costumes depuis quelques temps. En voyant son travail, je me suis dit "pourquoi pas tenter aussi" et j'ai décidé de me lancer avec lui», se souvient Jean-Michel. Déjà grand fan d'art japonais et de jeux vidéos, il n'en fallait pas plus pour le convaincre.

Jean-Michel a réalisé ce costume chez lui, avec différents matériaux. Il le présentera ce weekend pour son premier concours de cosplay à Luxembourg. JeyM Cosplay

Sa première convention se déroule en Allemagne, à Cologne, où il se rend régulièrement. Mais la "Japan Expo" reste sans conteste sa favorite. «J'aime rencontrer des gens, voir les objets qui sont exposés. Je passe du bon temps avec mes amis», se réjouit-il.

Encore novice dans la création de costumes, il nous raconte que son premier accessoire, une épée, pesait plus de 5 kilos. «Au début je trouvais ça cool et puis ensuite beaucoup moins, c'était gênant. Maintenant je fabrique des accessoires beaucoup plus léger, c'est plus simple».

Le jeune cosplayer espère bien l'emporter ce dimanche pour son premier concours. Mais pas de pression: «le but ici, c'est surtout de participer», glisse-t-il.

A Vianden, une passion... familiale

Jean-Michel ne sera pas le seul fan à se rendre à la LuxCon ce weekend. Michelle et sa fille Kelly seront également présentes au Forum Geesseknäppchen. Propriétaire d'un magasin médiéval à Vianden, la mère n'hésite pas à donner du sien pour aider sa fille à parfaire ses costumes: Kelly a d'ailleurs déjà remporté deux concours de cosplay. L'un à Cologne, l'autre à Luxembourg justement.

«On ne participe pas cette année parce qu'on gagne tout le temps», plaisante la maman, fière. Il faut dire que, du haut de ses 25 ans, Kelly a déjà réalisé des cosplay impressionnants. En 2015, à Cologne, c'est en barbarian, personnage du jeu vidéo Diablo 3 que la jeune femme a bluffé le jury. Elle aura passé une année entière à la conception de son costume, aidé par Michelle.

Kelly, au milieu, grimée en personnage de Diablo 3. Son costume et ses accessoires sont entièrement faits à la main. Facebok/Blizzard

«Nous adorons toutes les deux créer des choses, ça nous plaît de faire des costumes et puis ça change tout le temps, il y a toujours de nouveaux modèles à créer!», explique Michelle.

Cette année, elles tiendront toutes les deux un stand pour mettre en avant les fabrications de leur magasin, Oni's Worshopp, situé à Vianden. «C'est toujours très intéressant d'aller à ce genre de convention. On y croise beaucoup de gens agréables. C'est un univers totalement différent. Certains font de la course à pied, nous notre truc c'est le cosplay!», conclut-elle en riant.

La LuxCon aura lieu ce samedi 14 avril de 10 heures à 1 heure du matin / dimanche de 10 heures à 18 heures, au Forum Geesseknäppchen, à Luxembourg-Ville.