Les exigences envers le personnel augmentent. Tout comme le nombre d'enfants accueillis. L'ambiance dans les maisons relais risque de se dégrader.

Luxembourg 10 min.

Structures d'accueil

«Certains enfants passent trop de temps en maison relais»

Simone MOLITOR Les exigences envers le personnel augmentent. Tout comme le nombre d'enfants accueillis. L'ambiance dans les maisons relais risque de se dégrader.

C'est avec enthousiasme que Marc Thill a commencé sa vie professionnelle en 2005 en tant qu'éducateur, puis a pris la direction de la maison relais de Wilwerwiltz en 2010. Douze ans plus tard, c'est la désillusion: les exigences envers le personnel éducatif sont de plus en plus élevées. Parallèlement, le nombre d'enfants augmente, ainsi que le temps qu'ils passent dans les structures d'accueil. L'épuisement et le mécontentement croissent.

Maisons relais et cantines scolaires désormais gratuites Cette mesure représente un soulagement pour de nombreuses familles dans un contexte d'inflation selon le ministre de l'Education Claude Meisch

Sur les médias sociaux, Marc Thill a exprimé sa frustration et a attiré l'attention sur des problèmes tels que le manque de personnel, la fatigue des enfants et l'exigence des parents. Sans oublier l'aide aux devoirs qui vient d'être introduite et qui ne fonctionne pas. Son post a été partagé près de 1.300 fois et a fait l'objet de commentaires controversés. Dans l'interview accordée au Luxemburger Wort, l'éducateur tient également à tordre le cou aux préjugés.



Marc Thill, est-ce que le travail est encore amusant?

Oui, très clairement. Même si le travail a beaucoup changé ces dernières années et qu'il est devenu beaucoup plus fatigant, je le fais avec plaisir. Malgré tout, je voulais attirer l'attention sur les dysfonctionnements.

Autrefois, on pouvait mieux s'occuper des enfants. Vu leur nombre, ce n'est plus possible aujourd'hui.

Comment la situation a-t-elle évolué au fil des ans?

Lorsque nous avons commencé en 2010 à Wilwerwiltz, 80 enfants étaient inscrits. Les lundis, mercredis et vendredis, pendant les heures de pointe, nous avions 30 à 40 enfants. Aujourd'hui, nous en avons 180 à 190. Bien sûr, cela est lié à l'extension de l'école. Le personnel a été renforcé, mais il était auparavant plus facile de s'occuper des enfants, d'identifier leurs besoins, de s'asseoir seul avec eux dans un coin... Avec le nombre d'enfants, ce n'est plus possible aujourd'hui. Le besoin s'est simplement accru, car souvent les deux parents travaillent et doivent donc recourir à la maison relais.

La maison relais est-elle plus qu'une simple structure d'accueil?

Définitivement, car ce n'est pas le but, même si c'est exactement l'image que beaucoup de gens en ont: les enfants sont déposés, on leur donne à manger, ils jouent et rentrent chez eux. Non, ce n'est pas que ça! Les exigences envers le personnel sont bien plus grandes.

Il y a douze ans, Marc Thill a pris la direction de la maison relais de Wilwerwiltz. Depuis, la situation a beaucoup évolué. Photo: Chris Karaba

Quand et pour quelles raisons la situation s'est-elle aggravée?

Déjà, je ne la définirais pas comme étant mauvaise à 100%. Nous sommes toujours sur la bonne voie, le travail pédagogique qui est effectué est super. L'enfant est toujours au centre des préoccupations. Mais ce qui est vrai, c'est que les exigences ont changé, ne serait-ce qu'en raison du plan-cadre pour l'éducation. On attend davantage de nous. De plus, nous sommes des maisons d'inclusion, ce qui signifie que nous pouvons également accueillir des enfants ayant des besoins spécifiques. Il n'y a rien à redire à cela, mais cela représente une charge de travail supplémentaire. Les enfants handicapés ont souvent besoin d'une prise en charge individuelle, ce qui n'est pas toujours le cas.

Maintenant, il y a aussi l'aide aux devoirs...

Oui, bien qu'il y ait toujours eu chez nous un accompagnement pour les devoirs.

L'aide aux devoirs de Claude Meisch fortement critiquée L'aide aux devoirs promise ne devient qu'une surveillance des devoirs. L'opposition est déçue, le LSAP aussi.

Quelle est la différence ? On critique d'ailleurs le fait qu'il s'agisse plutôt d'une surveillance...

Ce n'est pas du soutien scolaire. Nous ne sommes pas formés dans ce sens, c'est pourquoi on ne peut pas nous demander de le faire. Il faut simplement insister un peu plus sur le fait qu'il faut aider les enfants lorsqu'ils ont des questions. Nous le faisions déjà auparavant, mais pas de manière aussi intensive.

Donc une charge de travail supplémentaire?

Oui, on charge encore la mule, sans que nous ayons été consultés auparavant. En plus de cela, la nouvelle aide aux devoirs ne fonctionne pas, nous n'avons pas accès au système et donc, par exemple, pas d'accès aux contenus en ligne. Et il manque tout simplement du personnel. Nous avons beaucoup de petits contrats de 20 ou 25 heures, qui sont certes occupés en ce moment, mais nous ne savons jamais pour combien de temps. Souvent, ce sont des jeunes qui ont de tels contrats. Bien sûr, ils aimeraient travailler plus d'heures pour pouvoir se construire un avenir. Mais les postes à plein temps sont difficiles à trouver dans une maison relais.

Qui est Marc Thill? Marc Thill est père de trois enfants âgés de 10, 14 et 19 ans. Dès son adolescence, il a entraîné une équipe de football. Il a hésité entre le métier d'éducateur et celui de policier, mais il a finalement opté pour le travail avec les enfants. «C'était la bonne décision», dit le quadragénaire. En tant qu'éducateur diplômé, il a acquis sa première expérience professionnelle à partir de 2005 dans une crèche. En 2010, il a pris la direction de la nouvelle maison relais de Wilwerwiltz et a obtenu en parallèle son diplôme de bachelier.

Comme vous l'écrivez dans votre post, ce ne sont pas seulement les exigences du ministère qui ont augmenté, mais aussi les attentes des parents. L'éducation est-elle reportée sur les structures d'accueil?

Il y a toujours des parents qui pensent qu'ils peuvent transférer toute la responsabilité à l'école et aux maisons relais. Grâce à la gratuité de la garderie et de l'aide aux devoirs depuis septembre, cette image est peut-être un peu plus véhiculée. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Nous avons beaucoup de parents engagés qui réfléchissent, qui viennent aux réunions et qui sont prêts à s'investir pour leur enfant.

L'aide aux devoirs gratuite dans les maisons relais est loin de fonctionner comme elle le devrait, et représente en outre une charge de travail supplémentaire pour les éducateurs. Photo: Shutterstock

Certains enfants passent-ils trop de temps à la maison relais?

Certains, oui. C'est un fait qu'ils passent plus d'heures à la maison relais que par le passé. Beaucoup arrivent très tôt le matin et restent parfois jusqu'à 18 ou 19 heures. Reste à savoir s'il ne peut vraiment pas en être autrement. Nous avons un agrément pour 265 enfants, mais comme il n'y a actuellement que 235 inscrits à l'école, il n'y a pas de liste d'attente chez nous. Chaque enfant est accepté, même si les deux parents ne travaillent pas.

Y a-t-il une augmentation parce que l'accueil est désormais gratuit pour tous?



Les chiffres augmentent constamment, on le remarque. En particulier après l'école à 16 heures, l'offre est nettement plus utilisée. Le fait que les parents soient soulagés financièrement est toutefois une bonne chose. L'éducation doit être accessible à chaque enfant pour qu'il puisse devenir ce qu'il veut être. Pour moi, cela ne comprend pas seulement l'école, mais aussi la maison relais. Pendant les vacances, l'accueil est payant mais malgré cela, de nombreux enfants sont là, certains dix heures par jour, voire plus. Vous n'avez presque plus de vie de famille à la maison.

Claude Meisch détaille les nouveautés de la rentrée A quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'Education Claude Meisch explique les nouvelles mesures prévues pour cette rentrée.

Quel est l'impact sur les enfants?



Ce n'est pas bon pour eux. Ils sont fatigués, pleurent beaucoup, se disputent ou ont un comportement agressif. Lorsque nous en parlons avec les parents, nous ne rencontrons pas toujours de la compréhension. Nous devrions peut-être réfléchir à l'introduction d'un congé obligatoire pour les enfants, au moins pendant les grandes vacances. À Wilwerwiltz, nous avons maintenant décidé de prendre deux semaines de vacances collectives au mois d'août, afin que le personnel puisse lui aussi souffler un peu.

Les enfants sont fatigués, pleurent beaucoup, se disputent ou ont un comportement agressif.

Les éducateurs commencent-ils à atteindre leurs limites?

Oui, eux aussi sont fatigués et épuisés, leurs batteries sont vides. Il n'y a pas non plus de réserve, pas de personnel de remplacement, alors que les arrêts maladie s'accumulent. Le nombre d'heures supplémentaires augmente, les jours de congé sont parfois supprimés. C'est épuisant, fatigant et démoralisant. Nous travaillons de plus en plus à la limite de notre bien-être physique.

Vous appelez le ministère à réfléchir d'urgence au fonctionnement des structures d'accueil. Outre les congés obligatoires déjà mentionnés, quelles pourraient être les solutions?

La principale solution serait sans aucun doute d'adapter le ratio de personnel. Actuellement, il y a un éducateur pour onze enfants âgés de 4 à 12 ans. Bien sûr que c'est faisable: au football, je m'occupais aussi seul d'une équipe, mais seulement pendant une heure. Ici, nous parlons de huit heures. Et si, sur ces onze enfants, trois sortent du lot et que l'un d'entre eux a des besoins spécifiques, cela devient très difficile.

Le comportement des enfants a-t-il empiré? C'est ce que l'on entend souvent...

Je ne peux pas le confirmer, ni dire qu'ils ne savent plus s'occuper sans tablette ou console de jeu. Ce n'est pas vrai. Les Lego, par exemple, sont toujours très populaires. Le constat n'est pas aussi négatif qu'on le prétend parfois.

Quelles sont vos autres revendications?

Il y a une grande demande que nous avons depuis 2005: en tant que maison relais, nous recevons 6 euros de l'heure par enfant. Il faut qu'il y ait un ajustement sinon, à un moment donné, cela ne sera plus possible financièrement. En outre, la collaboration entre la maison relais et l'école pourrait être améliorée. Chez nous, cela fonctionne bien, mais c'est loin d'être la règle. Il est important que le personnel scolaire reconnaisse qu'un travail pédagogique important est également effectué dans une maison relais. Le ministère pourrait encourager cette collaboration.

La solution la plus importante serait sans aucun doute d'adapter le ratio de personnel.

Le ministère vous écoute-t-il?

Les problèmes sont connus. Je ne sais pas s'ils sont perçus de cette manière. Peut-être que les décideurs politiques devraient aller voir eux-mêmes la situation et passer quelques heures dans une maison relais. Je peux jeter un pavé dans la mare, mais je ne peux évidemment pas me battre seul contre des moulins à vent, je ne suis pas Don Quichotte. Pour pouvoir bien faire notre travail, nous avons besoin de changements sinon, un jour, nous ne pourrons plus placer l'enfant au centre de nos préoccupations.

Une journée à la maison relais La maison relais de Wilwertwiltz ouvre ses portes à 6h30. Si tôt parce que les trains partent à 7h en direction de la ville, où de nombreux parents travaillent. Les enfants sont accueillis, prennent leur petit-déjeuner et sont accompagnés à l'école à 8h, où ils sont récupérés à midi. Le déjeuner est suivi d'activités pédagogiques. «Nous accordons beaucoup d'importance à l'activité physique. Après avoir passé quatre heures assis à l'école, les enfants en ont besoin», explique Marc Thill. Ceux qui préfèrent se retirer dans un coin avec un livre ou jouer seuls ne sont pas obligés d'y participer. Les lundis, mercredis et vendredis, les enfants retournent à l'école à 14 h. Les mardis et jeudis, une heure d'aide aux devoirs est prévue après la pause de midi - elle fait également partie du programme les lundis et mercredis après l'école -, puis d'autres activités sont proposées, comme la visite d'une ferme pédagogique.

Cet article a été publié une première fois sur le site wort.lu/de.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.