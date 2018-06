En plus de la famille grand-ducale, environ 1.200 invités issus du monde de la politique, des institutions et de la société civile ont assisté à la célébration officielle de la fête nationale à la Philharmonie, ce samedi matin.

Luxembourg 12

Cérémonie officielle à la Philharmonie

La cérémonie civile de la Fête nationale a été fortement marquée par les discours du Grand-Duc, du Président de chambre des députés et du Premier ministre. Au programme musical: l'Orchestre philharmonique, le Chœur de chambre et la soprano Claudia Moulin-Galli, qui a donné un air de "Suor Angelica" de Puccini.



"Le jour de la fête nationale, nous célébrons notre unité, notre identité et notre cohésion ", a déclaré le Grand-Duc. "Il y a de nombreuses raisons de se réjouir et d'être fier de ce que notre pays est aujourd'hui."



Il a également rappelé les inondations dévastatrices qui ont frappé le Grand-Duché il y a quelques semaines. Lui et son épouse ont été très touchés par la solidarité, le respect mutuel et la spontanéité avec lesquels de nombreuses personnes ont offert leur aide. "Je ne m'inquiète pas de la cohésion de notre peuple, quelle que soit sa diversité", a-t-il déclaré.



5 Lex Kleren

"Nous devons donner aux générations à venir des perspectives et veiller à ce qu'elles puissent vivre dans la liberté et la sécurité ", a déclaré Xavier Bettel, "Cela inclut également l'écoute des générations plus âgées. La plupart d'entre nous n'ont pas conscience de ce qui peut arriver si les forces sont utilisées pour séparer les gens".

"Nous avons besoin de citoyens qui réfléchissent avec nous et de politiciens qui écoutent et sont prêts à oser plus de participation", a conclu Mars di Bartolomeo.

7 Guy Jallay

NR traduit par wort/fr



