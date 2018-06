Si les électeurs se rendaient aux urnes ce dimanche, l'ADR gagnerait un siège à la Chambre des députés au détriment du LSAP mais aussi du CSV.

Centre: l'ADR gagnerait un siège à la Chambre des députés

Virginie ORLANDI Si les électeurs se rendaient aux urnes ce dimanche, l'ADR gagnerait un siège à la Chambre des députés au détriment du LSAP mais aussi du CSV.

"Si vous deviez aller voter pour les élections législatives dimanche prochain, à quel parti donneriez-vous le plus de voix?" Telle est la question à laquelle ont répondu les 3.521 personnes interrogées entre début décembre 2017 et fin mai 2018 par TNS-Ilres dans le cadre d'un sondage réalisé pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL. Communément nommée la "Sonndesfro", elle propose un éclairage circonscription par circonscription.



Après les circonscriptions de l'Est et du Nord, nous nous intéressons aujourd'hui aux prévisions pour le Centre du pays, dont la capitale fait partie. Pour cette partie du sondage, 987 personnes ont été interrogées, elles représentent l'électorat du centre dans le panel.

Cette circonscription comprend deux cantons: celui de Luxembourg et celui de Mersch et 21 des députés qui siègent à la Chambre viennent de cette circonscription. Elle est la deuxième plus grande du pays, derrière le sud qui a 23 députés.



S'il devait y avoir des élections législatives dimanche, le CSV serait le gagnant dans la circonscription Centre en obtenant un siège de plus qu'aux dernières élections. Il serait alors à neuf députés alors qu'en 2013, ils n'étaient que huit.



L'autre gagnant de la circonscription serait l'ADR qui obtiendrait un siège de plus qu'en 2013 et aurait alors deux députés à la Chambre.

Il faut noter ici que c'est le même phénomène que dans les circonscriptions Est et Nord où le CSV malgré un posture de leader accuse le coup et voit son présence diminuée au profit de l'ADR.



Le DP perdrait l'un de ses six sièges actuels ainsi que le LSAP. Ils y auraient alors cinq députés DP et deux LSAP, d'après ce sondage. Les Verts et déi Lénk conserveraient leurs sièges: un pour la gauche et deux pour les écologistes.

Le DP chuterait de 4,4% depuis décembre 2013 et le LSAP de 2,9%.







Par rapport aux résultats d'octobre 2013, c'est l'ADR qui enregistrerait la plus forte progression. L'ADR passerait de 8,6% des voix soit une augmentation de +2,4% par rapport à 2013 et 3,3% par rapport à décembre 2017.



Le CSV perdrait 3,3%, le LSAP accuserait une baisse de 1,7% tout comme déi Lénk à -0,9%. En revanche, le DP gagnerait 0,8% et les Verts 0,6%.



A noter que parmi les trois partenaires de l'actuelle coalition, seul le LSAP ne tire pas son épingle du jeu en perdant 1,7% des voix.

Malgré la baisse que le CSV enregistre, il reste néanmoins le parti qui emporte le plus l'adhésion des électeurs.

Méthodologie:

La question du dimanche, «Sonndesfro» a été réalisée par TNS Ilres pour le compte du «Luxemburger Wort» et de RTL. C'est une tendance sur quelques mois, pas une prévision électorale.

Entre début décembre 2017 et fin mai 2018, 3.521 résidents éligibles de nationalité luxembourgeoise de plus de 18 ans ont été interrogés (Centre: 987, Sud: 1.411, Nord: 647, Est: 476).

Il n'y a pas de pondération des données brutes. Correction absolue et proportionnelle des résultats pour la «question du dimanche».

