Centre commercial Cloche d'Or: le compte à rebours est lancé

L'intérieur du futur centre commercial de la Cloche d'Or au Ban de Gasperich ressemble encore à un immense chantier mais dans 200 jours les 140 magasins et 20 restaurants accueilleront les visiteurs.

(nas) - En mai 2019, le nouveau centre commercial ouvrira officiellement ses portes. Mais d'ici là, il reste encore pas mal de travail à faire. Aujourd'hui, le bâtiment ressemble davantage à un immense chantier de construction - même si les plans des différents magasins, des escaliers et de la galerie marchande sont déjà clairement visibles.



Lors de la cérémonie du bouquet de ce mercredi matin, les responsables (les promoteurs Grossfeld PAP et les sociétés Ceetrus (anciennement Immochan) et Promobe) étaient convaincus que les travaux intérieurs pourraient être achevés dans les 200 jours à venir. "Notre rêve deviendra réalité", souligne Eric Mathieu, directeur de Ceetrus-Luxembourg.



Au total, 140 magasins seront créés sur une surface totale de 75.000 mètres carrés, selon les plans des bureaux d'architectes Fabeck Architectes et Shemel & Wirtz.



En plus des marques existantes telles que Scotch & Soda, Cos, Massimo Dutti et Pull & Bear, les chaînes de mode Zara et H&M auront également leurs propres magasins sur le site. Mais de nouvelles entreprises s'installeront également pour la première fois au Grand-Duché. Il s'agit notamment de la chaîne scandinave Arket et de grands noms tels que Weekday, & Other Stries, Oysho, Bershka, Izak, Finsbury et Cosmo Paris. De plus, un espace bien-être, une pharmacie, une crèche créative et un service de conciergerie sont prévus.



Dans le "World Foodhall" de 4.000 mètres carrés, il y aura 20 restaurants supplémentaires. A terme, 12.500 mètres carrés supplémentaires abriteront le supermarché Auchan où l'accent sera mis sur la qualité, la santé et l'alimentation locale, comme l'a souligné Cyril Dreesen, directeur général d'Auchan.



Dans un même temps, l'entreprise souhaite améliorer encore son service à la clientèle et, par conséquent, innover dans une certaine mesure. Selon M. Dreesen, 500 nouveaux emplois seront créés pour mettre en œuvre ce concept à lui seul.



250 logements



Si l'intérieur se distingue par ses couloirs inondés de lumière et son architecture particulière, l'extérieur se reconnaît par sa façade dorée et ses deux tours qui atteindront une hauteur de 60 mètres. 250 appartements de grande qualité, d'une superficie comprise entre 43 et 500 mètres carrés, sont prévus. Comme cela a été souligné mercredi, les résidents de cette "nouvelle adresse prestigieuse" disposeront d'un parking privé et d'un espace wellness et fitness.







