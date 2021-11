Et voilà le virus qui refait parler de lui en prison. Suite à la détection de huit cas positifs parmi les prisonniers, le centre pénitentiaire a dû resserrer son dispositif sanitaire.

Cent détenus en quarantaine à Schrassig

Patrick JACQUEMOT Et voilà le virus qui refait parler de lui en prison. Suite à la détection de huit cas positifs parmi les prisonniers, le centre pénitentiaire a dû resserrer son dispositif sanitaire.

Le virus adore les lieux clos, les concentrations de personnes et les organismes non vaccinés. Alors quoi de mieux que la prison pour sévir. C'est ainsi que le ministère de la Justice a annoncé, lundi, une nouvelle intrusion virale derrière les barreaux du principal établissement pénitentiaire du Luxembourg. Alors que tout le pays connaît une remontée sensible des cas covid+, les détenus n'échappent pas à la règle et huit d'entre eux ont été dépistés positifs au SARS-CoV2.

D'ici un an, le pays comptera une prison de plus Au 1er janvier prochain, l'administration pénitentiaire recevra les clés de la nouvelle maison d'arrêt de Sanem. Les premiers occupants ne sont attendus en cellule que pour l'automne 2022.

Du coup, afin d'éviter un cluster ingérable, le centre pénitentiaire de Luxembourg se voit dans l'obligation d'annuler les activités faisant appel à des personnels externes, mais aussi de limiter «au strict minimum» les mouvements internes. Cependant, en l'état, le droit de visite est préservé. Avec une double limitation toutefois : deux visiteurs maximum par détenu (enfant inclus) et conversation derrière une séparation en plexiglas.

Pour l'heure, l'administration pénitentiaire entend maintenir ce protocole pour deux semaines. La levée, la poursuite ou le renforcement des mesures dépendant de la circulation ou non du virus au sein de la prison. A titre préventif 100 détenus ont été mis en quarantaine. Ce qui au vu de l'occupation des espaces et du nombre limité de cellules disponibles relève déjà de l'exceptionnel.

Selon les dernières données sur l'épidémie, publiées vendredi, le Luxembourg comptait 2.309 infections covid actives en fin de semaine dernière.

