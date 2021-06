Malgré le virus, l'assouplissement des mesures sanitaires a permis aux résidents de profiter davantage des festivités du 22 et 23 juin. Tour d'horizon des discothèques, fanfares et autres spectacles.

Célébrations du 23 juin

Une fête nationale teintée de liberté

Malgré le virus, l'assouplissement des mesures sanitaires a permis aux résidents de profiter davantage des festivités du 22 et 23 juin. Tour d'horizon des discothèques, fanfares et autres spectacles.

(m.d. avec Maximilien Richard) Pour la deuxième année consécutive, le virus a quelque peu joué les trouble-fêtes mardi soir et mercredi, empêchant les résidents et citoyens de célébrer «comme avant» l'anniversaire du Grand-Duc. Mais si les feux d'artifice et le défilé militaire ont dû être annulés, la fête nationale avait un petit goût de liberté cette année en raison de l'assouplissement des restrictions sanitaires.

Les nombreux noctambules ont notamment pu profiter d'une «Nuit Blanche» exceptionnelle mardi soir dans les rues de la capitale jusqu'à 3 heures du matin, que ce soit dans les magasins comme dans les boîtes de nuit, autorisées à accueillir jusqu'à 300 personnes. A Rumelange, le spectacle son et lumière a fait le plein: les 480 sièges prévus pour l'occasion étaient tous occupés. Plus tôt dans la journée, les habitants des 17 villages de Clervaux ont profité sans encombre de la fanfare: la pluie a épargné les mini-concerts itinérants proposés par les associations de musique et de la jeunesse. En revanche, les déambulations musicales prévues à Ettelbruck ont dû être annulées en raison de la pluie.

Ces festivités ont apporté un peu de baume au cœur aux résidents du Luxembourg, après quinze mois de pandémie et de restrictions. Mais la prudence reste toutefois de mise, ont rappelé mercredi le Grand-Duc Henri, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et le président de la Chambre Fernand Etgen (DP). Car si le virus n'a fait aucune nouvelle victime en 20 jours, le variant Delta continue de se propager au Grand-Duché, menaçant ce fragile semblant de liberté retrouvée.

