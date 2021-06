A l'occasion de la fête nationale, le Grand-Duc Henri, le Premier ministre Xavier Bettel, et le président de la Chambre Fernand Etgen, sont revenus sur la pandémie et ses conséquences au Luxembourg. S'ils se disent «optimistes», tous trois ont néanmoins appelé à la prudence.

Luxembourg 3 min.

Célébrations du 23 juin

«Nous devons continuer à être prudents»

A l'occasion de la fête nationale, le Grand-Duc Henri, le Premier ministre Xavier Bettel, et le président de la Chambre Fernand Etgen, sont revenus sur la pandémie et ses conséquences au Luxembourg. S'ils se disent «optimistes», tous trois ont néanmoins appelé à la prudence.

(m.d. avec Morgan Kuntzmann) Comme l'année dernière, le covid s'est invité dans les célébrations de la fête nationale mercredi. Au-delà de l'annulation du défilé militaire et du feu d'artifice, le virus a imprégné le discours du Grand-Duc Henri, comme ceux du Premier ministre Xavier Bettel (DP) et du président de la Chambre Fernand Etgen (DP).

🇱🇺 Eise Nationalfeierdag steet symbolesch fir eis Fräiheet, fir eis Onofhängegkeet a fir eis Geschicht. Den 23. Juni ass dee Rendez-vous am Joer, wou mir eis zeréck besënnen op dat, wat eis als Natioun ausmécht. A schwieregen Zäite weist sech déi wierklech Gréisst vun eisem Land. pic.twitter.com/ouulKxRwZm — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 23, 2021

Devant le monument national de la solidarité, tous trois ont salué «le courage» des résidents au cours de ces quinze derniers mois. Soulignant que dans des circonstances plus «normales», les personnes qui se sont distinguées dans l'année auraient été honorées à la Philharmonie, Xavier Bettel a indiqué que la salle de concert «aurait été trop petite» cette année. «Trop de personnes devraient être remerciées», a déclaré le Premier ministre, que ce soit dans le secteur de la santé et des soins, la police, les pompiers, les fonctionnaires, le système éducatif, les personnes qui «se sont tenues derrière une caisse ou entre les rayons», ou tout simplement celles qui sont restées à la maison.

Le président de la Chambre a quant à lui salué «les jeunes de la génération Covid-19», les remerciant d'être «des intendants exemplaires» et de s'être passés «de beaucoup de choses pour protéger les autres». Après une minute de silence, le Grand-Duc Henri a exprimé «ses plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher», rappelant qu'une cérémonie en mémoire des 818 victimes du virus et en hommage «à ceux qui ont aidé» serait organisée dans le courant de l'année.

Une nouvelle fête nationale sous le signe du covid Forcées de s'adapter en 2020, les communes disposent cette année d'un peu plus de liberté dans l'organisation de la fête nationale. Concerts, spectacles et brunchs sont au programme ce mardi et mercredi.

S'il s'est dit «optimiste», espérant célébrer les 60 ans de la fête nationale en 2022, le chef de l'Etat a également mis en garde contre «le populisme et le mensonge» qui ont découlé de cette crise. Comme Fernand Etgen, le Grand-Duc a invité tout un chacun à «s'appuyer sur les faits et la vérité», ainsi que sur «la solidarité transfrontalière» qu'a engendrée le covid.

«Nous devrions faire preuve de plus d'humilité et aussi écouter ceux qui ne se contentent pas de dire ce que nous aimerions entendre», a déclaré le président de la Chambre, qui voit la crise sanitaire comme «un signal d'alarme pour repenser notre mode de vie et prendre davantage soin de notre planète». Invitant à s'appuyer sur l'Europe, la connaissance, l'éducation, ou encore la numérisation, le président de la Chambre voit surtout dans la science une planche de salut, donnant selon lui «de plus en plus d'outils au fil du temps pour faire face à la pandémie».

Le variant Delta fait trembler l'Europe La mutation indienne du covid a fait basculer le Portugal dans le rouge cette semaine, au point que les autorités n'excluent plus un nouveau confinement. Du côté du Royaume-Uni, la souche très contagieuse du virus pourrait avoir raison de la finale de l'Euro de foot au stade de Wembley.

Car si la situation sanitaire s'améliore, les trois hommes ont rappelé que le Luxembourg n'en avait pas encore fini avec le virus. «Nous devons continuer à être prudents», a souligné le Premier ministre Xavier Bettel. En effet, si le Grand-Duché n'a répertorié aucun nouveau décès lié au covid en l'espace de 20 jours, et que seuls six patients infectés restent hospitalisés, la prolifération du variant Delta reste dans tous les esprits.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.