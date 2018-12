Ce week-end à Luxembourg, de grands événements attendent le public.

Luxembourg 1 3 min.

Ce week-end, dans la capitale: art contemporain, vin chaud et bazar

Ce week-end à Luxembourg, de grands événements attendent le public.

(ChB) - Incontournables à deux semaines de Noël: les marchés de la capitale, leur vin chaud et leurs chalets. Si vous n'avez pas encore été y faire un tour, laissez-vous donc tenter.

Marchés de Noël en ville

Plus d'une centaine au total sont installés sur les différents sites et proposent des produits artisanaux, décorations, bijoux, bougies et autres produits, ainsi que des en-cas pour tous les goûts. La nouveauté de 2018: un marché de Noël couvert place du Théâtre.

Place Guillaume II Pierre Matgé

Place Guillaume II: ouvert jusqu’au 6 janvier 2019, de 11 à 21 heures du dimanche au jeudi et de 11 à 22 heures les vendredis et samedis. Knuedler on Ice: patinoire partiellement couverte de 800 m2 avec un espace spectateurs et un espace chauffé avec un village gastronomique proposant des boissons chaudes et diverses spécialités culinaires. Animations pour les enfants. Entrée 5 euros + location de patins.

Place de la Constitution: ouvert jusqu'au 24 décembre, de 11 à 21 heures du dimanche au jeudi et de 11 à 22 heures les vendredis et samedis. Site exceptionnel face au pont Adolphe, au viaduc et aux bâtiments historiques du plateau Bourbon, plus de 60 chalets en bois au pied de la Gëlle Fra, gastronomie du monde (Flammlachs, foie gras, nouilles thaïlandaises, Nürnberger Rostbratwurst, beignets de fruits, Feuerzangenbowle, Irish Coffee, etc.) et artisanat, sans oublier des petits manèges pour les enfants.

Place d'Armes: ouvert jusqu'au 24 décembre, de 11 à 21 heures du dimanche au jeudi et de 11 à 22 heures les vendredis et samedis. Ambiance de Noël typiquement luxembourgeoise, une cinquantaine de chalets, des produits artisanaux, de la décoration de Noël, des bijoux, jouets, parfums, bougies, céramique, et de la cuisine traditionnelle luxembourgeoise: Gromperekichelcher, Grillwurscht, soupes, confiseries, vin chaud, etc. Manèges et pêche aux canards, kiosque, crèche.

Place de la Constitution Pierre Matgé

Place de Paris: marché de la Saint-Nicolas, ouvert tous les jours de 10h30 à 20 heures, jusqu'au 23 décembre. Le Niklosmaart propose une dizaine de chalets en bois autour d'un sapin géant. Produits artisanaux, couronnes de l'Avent, décoration de Noël, bougies, plats chauds, boissons et confiseries.

Puits-Rouge: marché de la Solidarité, ouvert tous les jours de 11 à 18 heures, jusqu'au 23 décembre. Rendez-vous au Roude Pëtz pour soutenir les associations et œuvres caritatives qui vendent leurs produits. Idées cadeaux originales et petite restauration.

Place du Théâtre: ouvert jusqu'au 23 décembre, du mardi au dimanche de 11 à 19 heures. Au sein de ce marché couvert, producteurs et artisans locaux offrent du design, de la mode, des bijoux, des produits gastronomiques et du bien-être.

Adventcircus au Glacis

Cette année, le Luxemburger Adventscirkus, est de retour au Glacis jusqu'au 16 décembre.

archives LW

Numéros acrobatiques époustouflants et artistes hors du commun vous attendent dans le chapiteau chauffé. Plus d'infos sur le site luxemburger-adventscircus.com.

Tarifs: gratuit pour les moins de 3 ans, à partir de 16,75 euros (enfants jusqu'à 15 ans) à 49,75 euros (adulte carré or).

Foire d'art contemporain à Luxexpo

La 3e foire internationale d'art contemporain de Luxembourg se tient à Luxexpo ce week-end: 80 galeries sélectionnées présentent peintures, sculptures, céramiques et photographies.

Tous les arts, des années 1950 à nos jours seront à l’honneur: expressionnisme, abstraction, art brut, naïf, art cinétique, pop art, minimalisme, nouveau réalisme, libre expression, bad painting, graffiti, post graffiti, etc. L'occasion de craquer pour une oeuvre, de découvrir de jeunes talents et d'échanger avec les galeristes.

Hall 8. Ouvert vendredi de 16 à 22 heures, samedi et dimanche de 10 19 heures. Entrée 10 euros, gratuit pour les mineurs accompagnés.

Bazar international à Luxexpo

1.500 bénévoles sont mobilisés ce week-end pour organiser la 58e édition du traditionnel Bazar international de Luxembourg: plus de 60 stands représentant chacun un pays proposeront leurs produits aux visiteurs.

Laurent Blum

L'occasion de faire ses emplettes de Noël avec des cadeaux originaux et solidaires. L'édition 2017 avait permis de récolter 600.000 euros reversés à 75 oeuvres de charité dans le monde. La Grande-Duchesse visitera le bazar lors de son ouverture samedi matin.

Hall 3. Ouvert de 11 à 19 heures samedi et de 10 à 18 heures dimanche.