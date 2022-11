Nombre d'années travaillées, niveau d'études ou encore date des salaires perçus au Luxembourg, grâce à de multiples critères, ce simulateur permet d'estimer l'âge et le montant de votre pension luxembourgeoise.

Ce simulateur vous permet de calculer votre pension

Nombre d'années travaillées, niveau d'études ou encore date des salaires perçus au Luxembourg, grâce à de multiples critères, ce simulateur permet d'estimer l'âge et le montant de votre pension luxembourgeoise.

Voilà un outil qui devrait intéresser bon nombre de travailleurs du Luxembourg, qu'ils soient résidents ou frontaliers. Un simulateur permettant à ses utilisateurs de calculer leur pension de retraite a été mis au point par la fiduciaire Cabexco. De quoi permettre à tout un chacun, même aux profils les plus particuliers, d'estimer l'âge auquel un départ anticipé est possible, et le montant des mensualités.

Cet outil prend la forme d'un formulaire ou plusieurs informations classiques sont à renseigner: date de naissance, niveau d'études ou encore date et montant des premiers et derniers salaires brut perçus au Luxembourg. Une fois cette étape remplie, l'utilisateur peut ajuster le montant perçu chaque année, mais également supprimer les périodes durant lesquelles il n'a pas travaillé au Luxembourg.

Après avoir indiqué ces données, le simulateur indique l'âge auquel l'utilisateur peut prendre sa retraite anticipée, le cas échéant, et quel montant espérer. Le calcul du montant de la pension «classique» avec un départ à 65 ans est également proposé, correspondant à l'index actuel. La mensualité est aussi exprimée en pourcentage du salaire que le salarié touchait.

Des prédictions plus ou moins précises

Si l'outil permet par ailleurs de retirer le nombre d'années pendant lesquelles l'utilisateur a travaillé à l'étranger, il ne calcule pas la retraite complète que peuvent, par exemple, toucher des frontaliers ayant travaillé dans leur pays de résidence pendant plusieurs années. À noter que les données rentrées dans ce simulateur restent anonymes et ne sont pas conservées par Cabexco.

Logiquement, plus l'outil est utilisé tard dans la carrière, plus ses prédictions sont précises. Un constat qui s'explique en raison de la précision qui peut être apportée par l'utilisateur sur ses années travaillées, mais surtout, parce que le simulateur base son calcul sur le fait que le salarié gagnera le même montant que celui renseigné en dernier jusqu'à la fin de sa carrière.

Développé par Cabexco, l'outil, qui a été mis en ligne en octobre, a déjà été utilisé par plus de 1.000 personnes révèlent nos confrères de Paperjam, qui indiquent par ailleurs que le calcul assure une différence de l'ordre de 2% avec le calcul officiel. Un chiffre mis en évidence grâce à la comparaison des résultats du simulateur avec ceux de nombreux clients du cabinet en âge d'obtenir leur estimation officielle.

