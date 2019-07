Ce que les eurodéputés luxembourgeois ont retenu

Au Parlement européen, ils sont six à porter les couleurs luxembourgeoises. Après la partie administrative et les réunions, les élus sont entrés mardi dans le vif du sujet : la politique. Quelques jours qui ont déjà marqué les esprits.

Patrick JACQUEMOT Au Parlement européen, ils sont six à porter les couleurs luxembourgeoises. Après la partie administrative et les réunions, les élus sont entrés mardi dans le vif du sujet : la politique. Quelques jours qui ont déjà marqué les esprits.

Si les élections des députés européens ont eu lieu en mai 2019, c’est seulement en ce début juillet que les 751 élus ont fait leur rentrée politique. Ils œuvrent depuis mardi, et déjà pour les six parlementaires du Grand-Duché les souvenirs se forment. Qu'importe alors l'appartenance à tel ou tel parti. Petit tour d'horizon quelques minutes à peine après l'élection du nouveau président du Parlement.

• Christophe Hansen (CSV) : «Je dois avouer que la prestation de serment au cœur de l’hémicycle, au milieu de 750 autres députés européens, m’a donné des frissons. Une émotion à laquelle je ne m’attendais pas d’ailleurs. On prend conscience alors d’entrer dans une autre dimension politique.»

• Tilly Metz (Déi Gréng) : «Pour moi, la rentrée n’était pas mardi, mais dès le 28 mai, soit deux jours après les élections européennes. J’ai été marquée par l’agrandissement du groupe des Verts. Nous sommes passés de 52 à 75 élus, dont deux tiers de nouveaux élus. Bien que présente depuis un an, je fais partie des « anciens ». L’autre chose est le manque de renouveau au sein des personnalités nommées.»

• Nicolas Schmit (LSAP) : «Ce n’est pas le fait d’être au Parlement européen qui m’a le plus marqué, j’ai déjà eu l’occasion d’y travailler par le passé. C’est surtout ce qui s’est passé à Bruxelles qui m’a surpris le plus, à vrai dire. J’ai été très surpris d’apprendre que le système du «Spitzenkandidaten», approuvé notamment du côté du Luxembourg, n’a tout à coup plus aucune valeur, c’est regrettable.»

• Monica Semedo (DP) : «Le temps fort? Quand j’ai entendu pour la première fois l’hymne européen dans l’hémicycle. Nous nous sommes regardées, avec mes deux voisines (nouvelles élues comme moi) et avons partagé une vraie émotion. Avec ces notes, c’est devenu concret : je suis maintenant eurodéputée, avec tout l’honneur et les responsabilités que cela implique.»