Ce que le CovidCheck impliquera pour les fonctionnaires

Patrick JACQUEMOT Pas de crainte de licenciement, tests offerts dans certains cas, rétention de jours sur le compte épargne-temps : le syndicat CGFP est ressorti des négociations sur le CovidCheck obligatoire sur le lieu de travail avec diverses avancées.

Pas plus que l'ensemble des salariés du privé, les quelque 30.000 agents de la fonction publique luxembourgeoise n'échapperont au CovidCheck obligatoire à compter du 15 janvier. A priori jusqu'au 28 février, qu'ils soient employés d'Etat ou autres, les fonctionnaires devront justifier d'une vaccination complète, d'un test valide négatif ou d'une preuve de guérison pour rejoindre leur poste. Sauf qu'après avoir vu le gouvernement faire «cavalier seul» ces dernières semaines, le principal syndicat de la branche, la CGFP, a réussi à grappiller quelques adaptations.

Pas de licenciement pour les salariés anti-CovidCheck Après une semaine de négociations, syndicats, patronat et gouvernement se sont entendus sur les sanctions liées à l'extension du dispositif CovidCheck au monde du travail.

Des avancées acquises, de l'avis du président Romain Wolff au terme d'une «âpre négociation». Ainsi, les agents publics, qui ne peuvent pas présenter un CovidCheck valable «n'auront pas à craindre de sanction disciplinaire». Et encore moins de licenciement, assurait la confédération à l'issue de la présentation de l'accord trouvé, ce 3 décembre, entre gouvernement et partenaires sociaux (OGBL, LCGB et UEL compris).

Par ailleurs, les fonctionnaires qui, à la mi-janvier, ne pourraient justifier que d'une seule vaccination anti-covid pourront bénéficier de tests rapides certifiés gratuits, «et ce jusqu'à ce que leur vaccination soit complète».

Recours au CET

Quid des fonctionnaires d'État qui ne rempliraient aucune des conditions ''3G'' fixées? Ceux-là n'auront évidemment pas accès à leur poste, et pourront prendre des congés légaux, avec l'accord de leur chef d'administration. En cas de refus ou si l'agent ne souhaite pas emprunter cette voie, une perte de traitement est envisageable. Alors, la perte financière «correspondra aux heures de travail non effectuées».

Mais il sera également possible de compenser l'impossibilité de travailler (en cas de CovidCheck invalide), en disposant de jours pris sur le compte épargne-temps. Quitte même à ce que le solde en devienne négatif. Dans ce cas, le ministre de la Fonction publique, Marc Hansen (DP) et la CGFP sont d'avis que le titulaire du CET puisse, à l'avenir, «progressivement résorber le déficit d'heures ou de jours en effectuant des heures supplémentaires».

Vite la tripartite

Mais la piste à privilégier, selon le syndicat, reste la piste du télétravail. Et cela alors que le gouvernement vient justement d'étendre à quatre jours par semaine l'accès possible à cette opportunité (contre trois précédemment). Un télétravail dont la CGFP aimerait qu'il soit toutefois mieux balisé par des textes précis, ce qui pourrait faire l'objet de nouvelles négociations.

Et d'encourager au passage Xavier Bettel et ses ministres à ne «pas s'écarter de la nouvelle voie du dialogue social». Un appel direct à ce qu'une tripartite officielle se tienne dans les meilleurs délais. Des mois que les syndicats la réclament, des mois que le Premier ministre la repousse pour la fin d'année. Nous y sommes.

