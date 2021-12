La femme qui a été contaminée par le nouveau variant fait toujours l'objet de soins. Surtout, les autorités luxembourgeoises tentent de mieux savoir comment cette employée de nettoyage a pu être infectée.

Ce que l'on sait du premier cas Omicron

Il n'y avait pas de raison que le Grand-Duché échappe à la folle progression du variant Omicron. Depuis le 13 décembre, c'est confirmé : le pays abrite déjà un premier cas d'infection à cette souche repérée voilà à peine trois semaines et qui a déjà fait le tour du monde ou presque. Il s'agit d'une jeune femme, mère de famille et employée dans une maison de retraite au sud du pays.

Et même si, comme insiste le directeur de la Santé, la survenue de cette énième souche ne constitue ni une surprise, ni une source d'effroi, elle interroge. En effet, d'où peut bien venir le virus qui a affecté cette dame qui, selon ses dires, n'avait fait aucun séjour à l'étranger? C'est tout le mystère que cherchent à éclaircir les équipes en charge du tracing. Pour freiner autant que possible la progression du virus, il faut en effet en trouver la source, l'homme ou la femme «cas zéro».

Selon les premiers tests réalisés dans la famille de la contaminée, ce n'est pas un de ses proches immédiats. Deux ont été déclarés covid+ mais a priori pas en raison de la nouvelle mutation du virus. Un covid-19 déjà à l'origine de 94.300 cas positifs depuis son arrivée au Luxembourg.



Et que se passe-t-il dans la maison de retraite où travaillait cette personne? Mardi, au micro de Radio 100,7, la ministre de la Famille a assuré qu'aucun cluster n'y avait été repéré. L'ensemble des personnels et des patients potentiellement en contact avec la jeune femme de ménage ont été testés. Aucune inquiétude, à en croire Corinne Cahen (DP). Le dépistage a d'ailleurs été poussé pour l'occasion, 55 personnes faisant l'objet d'un contrôle et d'une mise en quarantaine préventive.

Plus critique est la situation de la première ''victime'' luxembourgeoise d'Omicron. Lundi, le Dr Schmit n'a pas hésité à parler d' «importants symptômes», signalant que la patiente se trouvait «sous traitement médical». Là encore, les médecins vont attentivement suivre l'évolution de l'infection, sachant qu'avant d'être malade, la mère de famille avait bien été vaccinée (deux doses).





