Annoncé lundi soir par le gouvernement, le retrait temporaire de l'utilisation du sérum créé par le laboratoire est suspendu à la conclusion de l'Agence européenne du médicament (EMA) qui doit se prononcer jeudi. Ce qui pousse le gouvernement à prévoir une possible «adaptation».

Luxembourg 3 min.

Ce qu'implique la suspension du vaccin AstraZeneca

Jean-Michel HENNEBERT Annoncé lundi soir par le gouvernement, le retrait temporaire de l'utilisation du sérum créé par le laboratoire est suspendu à la conclusion de l'Agence européenne du médicament (EMA) qui doit se prononcer jeudi. Ce qui pousse le gouvernement à prévoir une possible «adaptation».

A l'image de l'Allemagne, le Danemark ou la France, le Luxembourg a choisi d'«appliquer le principe de précaution» et de suspendre «temporairement» l'utilisation du vaccin AstraZeneca dans sa campagne de vaccination. Une décision justifiée par la volonté des autorités sanitaires luxembourgeoises de «s'aligner» avec ses partenaires européens, pas moins de neuf Etats membre de l'UE ayant fait ce choix au cours des derniers jours.

A son tour, le Luxembourg suspend AstraZeneca Après bien des Etats, le Grand-Duché a fait le choix de s'en remettre à un prochain avis de l'Agence européenne des médicaments avant de reprendre -ou non-les injections d'AstraZeneca.

Interrogé mardi sur les conséquences concrètes de cette suspension, le ministère de la Santé se veut rassurant en indiquant qu'«aucune administration pour la deuxième dose n’était prévue avant vendredi». Soit au lendemain de la publication du rapport de l'EMA qui doit décider de l'avenir de ce sérum réservé, au Luxembourg, aux moins de 65 ans. «Dans l'attente de cet avis, seuls les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna sont administrés», précise une porte-parole du ministère de la Santé, sans autre forme de précision.

Bien que suspecté d'être à l'origine de la formation de caillots sanguins ou d’hémorragies cutanées chez les personnes vaccinées, aucun lien direct n'a pu être établi à ce jour ente l'injection et les cas signalés de thromboses, dont certaines se sont avérées mortelles. Selon l'EMA, 30 cas de thrombose ont été rapportés au 10 mars dernier, sur les quelque cinq millions d'Européens vaccinés, ce qui pousse mardi, Emer Cooke, directrice exécutive de l'agence européenne, à affirmer être «toujours fermement convaincue que les avantages du vaccin AstraZeneca (...) l'emportent sur le risque de ces effets secondaires». Aucun cas n'a été détecté au Luxembourg, indique mardi Paulette Lenert (LSAP).

L'OMS interroge l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca Les experts de l'Organisation mondiale de la Santé examinent lundi le vaccin anti-covid-19 alors que la question de son efficacité se pose sur les plus âgés et contre le variant sud-africain du virus, l'Afrique du Sud allant même jusqu'à suspendre sa campagne d'immunisation.

Même position pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui juge que si «toute alerte de sécurité doit faire l’objet d’une enquête», les données actuelles «n'apportent pas de raison de ne pas utiliser» ce vaccin. Avec un taux d'efficacité contre les symptômes du covid-19 situé aux alentours de 60%, le sérum AstraZeneca n'apparaît pas comme l'arme la plus efficace, puisque bien loin des 95 et 94% affichés par ses concurrents Pfizer/BioNTech et Moderna, mais plus facile à utiliser, puisque stockable à une température comprise entre 2° et 8°C. Contre des niveaux bien plus bas pour ses concurrents.

Pas encore doté d'une agence de contrôle des médicaments, le Luxembourg s'en remettra donc à l'analyse des autorités sanitaires européennes pour la poursuite de sa campagne de vaccination. «Le gouvernement adaptera le déroulement en fonction de l'avis de l'EMA», se contente d'indiquer le ministère de la Santé. Sans préciser les alternatives envisagées, dans un contexte de volonté politique d'accélérer le nombre de vaccinations.

Selon les dernières données de la direction de la Santé, quelque 59.000 personnes ont reçu à ce jour les deux doses nécessaires. Sollicités à plusieurs reprises, les services de la ministre de la Santé n'ont pas été en mesure de préciser combien de personnes l'avaient été avec le vaccin AstraZeneca. Seule l'indication selon laquelle quelque 15.600 doses avaient été livrées au 1er mars été fournie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.