Réunis en Conseil de gouvernement ce vendredi 22 avril, les ministres ont annoncé plusieurs mesures notamment concernant les conséquences du conflit russo-ukrainien suite à l'agression russe, ainsi qu’un point de situation concernant le covid-19.

Luxembourg 2 min.

Nouvelles mesures

Ce qu’il faut retenir du dernier Conseil de gouvernement

Réunis en Conseil de gouvernement ce vendredi 22 avril, les ministres ont annoncé plusieurs mesures notamment concernant les conséquences du conflit russo-ukrainien suite à l'agression russe, ainsi qu’un point de situation concernant le covid-19.

Le Conseil de gouvernement, réuni en date du 22 avril, a principalement arrêté une série de mesures en relation avec la guerre en Ukraine et son impact sur les entreprises, mais a également abordé de nouvelles décisions prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Une session un peu spéciale suite à l'annonce de la démission de la ministre Déi Gréng Carole Dieschbourg dans la matinée.

L'inflation et la guerre mettent à mal les entreprises Le fait qu'il n'y aura pas de nouveaux versements d'index cette année a soulagé les entreprises, mais les problèmes n'ont pas disparu pour autant.

Droit du travail et état de crise lié au covid

Un projet de loi portant sur la modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 permettrait de prolonger jusqu'au 31 décembre 2022 la possibilité de cumuler une indemnité de préretraite avec un salaire, sans application de la limitation prévue à l'article L. 585-6, point 5 du Code du travail. Le but est de permettre la reprise d'une activité dans le secteur de la santé, y compris les laboratoires d'analyses médicales, ou dans le secteur d'aides et de soins.

Préservation de la compétitivité de l’industrie et lutte pour le climat

Un projet de loi instaurant un régime d'aides, dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030, prévoit de couvrir une partie des coûts des émissions indirectes encourus au titre des exercices 2021 à 2030 par certaines entreprises. Il permet ainsi de lutter contre le réchauffement climatique au niveau mondial, tout en préservant la compétitivité de l'industrie européenne.

Garantir l’économie face à la guerre en Ukraine

Un projet de loi visant à mettre en place un régime d'aides sous forme de garanties en faveur de l'économie luxembourgeoise à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

«Nous ne ferons plus de nouvelles affaires en Russie» Certaines entreprises luxembourgeoises ont réduit leurs activités dans le pays de Vladimir Poutine, d'autres y ont mis fin. Pendant ce temps, ArcelorMittal remet en service le haut fourneau de son usine ukrainienne.

Cela permettrait d'établir un régime d'aides sous forme de garanties sur les prêts bancaires pour pallier les besoins en liquidités des entreprises établies au Luxembourg suite aux conséquences économiques de l'agression de la Russie contre l'Ukraine; parmi lesquelles on peut citer la hausse des prix de l'énergie ou des matières premières, mais aussi la rupture des chaînes d'approvisionnement ou encore l'effondrement de la demande pour certains produits.

De nouvelles zones spéciales de conservation

Les ministres en Conseil ont donné leur approbation aux projets de règlement grand-ducaux désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoires les zones des «Vallées de l'Attert, de la Pall», de la «Schwébech», de l'«Aeschbech» et de la «Wëllerbaach» et de «Mardelles» du Säitert – Mertzig.

Le Conseil a également approuvé les projets de règlement grand-ducaux désignant les zones de «Grosbous – Neibruch»; «Zones humides de Bissen et Fensterdall»; «Wark - Niederfeulen-Warken»; «Grosbous – Seitert»; «Leitrange – Heischel»; et le «Massif forestier du Stiefeschboesch».

Enfin, le gouvernement a notamment donné son feu vert pour la fusion des communes de Grosbous et de Wahl.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.