Ce nouveau tramway nommé désir

Dès lundi, le tram reliant la place de l'Etoile à la gare de Luxembourg sera testé in situ. Voici cinq informations à retenir autour de cette liaison dont l'accès au public est prévu pour la mi-décembre.

Le voilà, il arrive: le tram en gare de Luxembourg. Après avoir été un chantier gênant (forcément), voilà le projet qui devient réalité pour les usagers le 13 décembre. Mais avant cela, dès ce lundi 5 octobre, Luxtram procédera aux premiers essais de roulement de ses rames sur les nouveaux rails installés entre la place de l'Etoile et la gare centrale. Un test grandeur nature qui débutera de nuit.

1 Aux commandes Copier le lien Photo : Chris Karaba

Qui dit nouvelle ligne, dit... nouveaux conducteurs. Pour assurer la liaison Gare-Place de l'Etoile, Luxtram a donc dû renforcer ses effectifs. Et la campagne de recrutement a bien fonctionné avec quelque 900 dossiers déposés pour des candidats au siège de traminot. On était alors en novembre 2019.

Depuis, entre étude des CV, entretiens, tests, premiers cours et évaluation, la société a pu qualifier à la conduite 28 pilotes supplémentaires. Un chiffre qui va d'ailleurs augmenter l'an prochain. En effet, en passant le cadencement de cette ligne à un tram toutes les 4 minutes (contre un chaque 5 minutes), la société aura besoin de plus d'hommes et de femmes au volant. Douze nouveaux effectifs à prévoir donc.

2 Les indemnisations avancent Copier le lien Photo : Lex Kleren

C'est peu dire que la réalisation du tronçon Gare-Stäreplaz a suscité son lot de mécontents. A commencer par les reproches des commerçants de l'avenue de la Liberté et du quartier gare qui ont vu les chantiers pénaliser leur fréquentation et donc leurs résultats. Aussi, un comité d'indemnisation a été mis en place pour dédommager les boutiques qui, du fait du chantier, auraient eu à pâtir des pertes «et pas seulement une baisse du chiffre d'affaires», précise au passage Paul Hoffmann, vice-président de Luxtram.

Et les premiers dossiers d'indemnisation viennent d'être finalisés. Motus sur le montant versé. Mais six enseignes ont d'ores et déjà pu toucher leur chèque, après accord. Sur la trentaine de dossiers reçus, c'est certes peu mais Luxtram assure que «seize dossiers restent à compléter avant une éventuelle validation». Interrogation : qu'en sera-t-il des dédommagements pour 2020 où, en plus des travaux embarrassants les commerces situés en marge du nouveau tronçon ont aussi fait face à un manque à gagner supplémentaire lié au covid?

3 Bien au point Copier le lien Photo : John Schmit

Discrètement, Luxtram a déjà commencé à tester la nouvelle ligne. Mais sans mettre de véhicules en circulation. Depuis un peu moins d'un mois, les ingénieurs ont ainsi constaté le bon fonctionnement de l'électrification des voies et celle des feux de signalisation. Jusqu'à présent, tout fonctionne.

A noter que contrairement à la poursuite du réseau tram de la capitale vers Bonnevoie, les rames qui emprunteront le nouveau tronçon Etoile/Gare ne seront pas alimentées via des caténaires aériennes. Toute l'énergie est fournie depuis le sol, via un système dit de «biberonnage». Bien plus discret.

4 Tout est fini... ou presque Copier le lien Photo : Lex Kleren

La 27ème rame qui doit permettre l'exploitation de la totalité du réseau tram arrivera bien avant mi-décembre, assure Luxtram. Tout semble donc prêt pour la mise en service au public. Et pas d'inquiétude à avoir si des ouvriers s'activent encore autour de nouvelles liaisons. En effet, certains aménagements périphériques restent à peaufiner ici ou là, à commencer par certains travaux de pavage. «Mais aucun chantier ne viendra perturber la période commerciale des fêtes», promet le directeur André Von der Marck. Pas plus ensuite pour le congé collectif d'hiver (contrairement à cet été donc).

Les deux chantiers majeurs à mener concerneront en fait le réaménagement de la place de Paris et celle de Metz. Deux sites dont l'embellissement ne sera achevé «que pour le printemps 2021», confirme la bourgmestre de Luxembourg.

5 Nouveaux réflexes Copier le lien Photo : Guy Jallay

Il va falloir que piétons, cyclistes, automobilistes et autres livreurs s'y fassent : désormais le tram circule aussi en cœur de ville. Alors que la disparition, dès ce lundi 5 octobre, de plusieurs des multiples sites du chantier d'installation des voies pour laisser place aux essais des rames, certains pourraient se montrer moins vigilants que lorsqu'ouvriers et engins se faisaient entendre.

Aussi, Luxtram a-t-elle lancé une campagne de prévention routière. Histoire de rappeler à chacun d'être prudent. Car même si les rames sont grandes, elles sont discrètes; certains pourraient donc être surpris de voir surgir le convoi face à eux... Aussi attention : à bien respecter les feux, les passages piétons, et regarder dans son rétroviseur notamment aux intersections avenue de la Liberté, avenue Reuter ou au sortir du parking Hamilius. Vous voilà prévenus.





