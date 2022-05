La rédaction est allée à la rencontre du président de l'association WorldSkills Luxembourg en amont du début de la Yep Schoulefoire qui se tiendra du 2 au 4 mai. L'occasion de revenir sur l'importance et le potentiel de la formation professionnelle.

Luxembourg 9 min.

Gil Belling, président de WorldSkills Luxembourg

«Ce ne sont pas les bonnes notes qui font une bonne orientation»

Megane KAMBALA La rédaction est allée à la rencontre du président de l'association WorldSkills Luxembourg en amont du début de la Yep Schoulefoire qui se tiendra du 2 au 4 mai. L'occasion de revenir sur l'importance et le potentiel de la formation professionnelle.

C'est au milieu de tout un ensemble de personnes à pied d'œuvre à Luxexpo the Box pour les derniers préparatifs de la Yep Schoulefoire que Gil Belling, le président de l'association WorldSkills Luxembourg, est revenu sur les difficultés rencontrées par l'asbl lors de deux dernières années concernant l'organisation des LuxSkills, les concours nationaux des métiers et professions.

Voici les prochains défis qui attendent le Luxembourg pour la FDA Economie, énergie, social, le Luxembourg va devoir innover en matière politique afin de conserver son attractivité. C'est en tout cas l'avis de la Fédération des Artisans et de la Chambre des métiers.

Gil Belling, quelles sont les spécificités de cette 10e édition des LuxSkills?

«La principale spécificité est que nous serons cette année partenaire de la Yep Schoulefoire ayant pour cœur de cible les écoles fondamentales et secondaires. Initialement, notre but était d’abord de faire les LuxSkills en 2020 au CNFPC, mais nous avons malheureusement dû tout annuler à cause du covid en mars.

Par chance nous avons pu pratiquement annuler tous les frais déjà engagés pour l’évènement, le but étant à terme de faire quelque chose de vraiment à part, histoire de marquer le coup post-covid. Nous voulions vraiment tous les acteurs et tous les lycées avec nous, aussi bien les lycées techniques et privés. D’où notre participation en tant que partenaire à la foire, avec le ministère de l’Education nationale et le Script (Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques).

Pour cette occasion, nous avons tenu à conserver l’aspect village des métiers et professions propre aux LuxSkills traditionnels en proposant comme toujours des petits ateliers, avec l’idée que chaque classe puisse en faire un. 50 ateliers sont donc prévus cette année, et les classes en visite pourront également choisir la présentation d’un lycée de leur choix.

L’idée était vraiment d’avoir tous les acteurs l’éducation du Luxembourg en un seul endroit après tout ce temps d’arrêt sans interactions sociales.

Combien de visiteurs attendez-vous?

«Nous attendons au moins 15.000 personnes, en termes de classes. Pour le reste ce sera la surprise !

Travailler sans but, peu importe le chemin, ce n’est pas la bonne voie. Gil Belling, président de WorldSkills Luxembourg

Cela n’a pas été difficile de trouver des candidats pour cette 10e édition? Il y a beaucoup plus de métiers présentés cette année…

«Oui en effet il y a presque le double de concours pour cette édition, mais nous n’avons pas eu plus de mal que d’habitude, puisque nous proposons 5 à 6 candidats pour concourir selon les catégories, voire même entre 10 à 14 dans certaines disciplines.

On verra toutefois comme tout cela se concrétise ce lundi, car il y a bien entendu le facteur covid, qui peut potentiellement empêcher des candidats ou des experts de se présenter.

C’est une année très spéciale pour l’artisanat et les PME qui rencontrent de nombreuses difficultés en termes de recrutements mais aussi en raison de la hausse des prix de l’énergie et du coût des matériaux. Cela se marquera-t-il dans les concours?

«Nous avons plusieurs pistes à apporter pour faire face à cette réalité, d’abord en promouvant les métiers et formations mise en avant par le gouvernement, notamment les smart technologies, à l’image du mobile robotics ou du développement web, et nous avons eu des contacts avec des formations où il n’y a actuellement pas assez de jeunes. Nous avons donc pris des élèves qui n’étaient pas forcément les meilleurs de leurs disciplines, mais pour qu’ils puissent montrer ce qu’ils font.

L’informatique en général est en pénurie, mais aussi les maçons, les ferblantiers et les charpentiers qui sont en perte de vitesse alors qu’on a toujours besoin d’un toit en bois.

Nous nous donnons comme mission de prouver que ces métiers deviennent pourtant de plus en plus modernes et digitalisés, qu’ils utilisent de nouveaux outils. Notre objectif principal reste toujours de promouvoir la formation professionnelle, donc vous retrouverez toujours nos meilleurs jeunes, mais c’est vrai que dans le cas présent, nous avons également vraiment voulu faire de la promotion positive pour avoir plus de candidats dans les cinq prochaines années pour certains métiers.

Nous voulons également voir se démocratiser des métiers d’avenir, à l’image du BTS cyber security qui a ouvert au Lycée Guillaume Kroll. C’est la première promotion, et nous avons voulu les mettre en avant car ce sont réellement des métiers de plus en plus recherchés. On sait qu’ils ne sont pas prêts pour les mondiaux, mais ce sera intéressant pour les visiteurs.

Est-ce que les parents seront conviés cette année?

«C’est toujours ouvert au public, cependant, durant les heures scolaires la priorité est donnée aux classes. Mais ensuite, le lundi de 16 à 19h, le mardi de 14h à 19h et le mercredi de 16h à 19h, le reste du temps est axé et pensé pour les familles et les visiteurs. Beaucoup de nouvelles formations seront d’ailleurs présentées par le ministère de l’Education nationale.

«Nous n'avons jamais connu une telle situation» Malgré la crise permanente, le nombre d'entreprises artisanales augmente, mais Tom Oberweis estime que le véritable défi est encore à venir.

Le schéma idéal, ce serait que les enfants viennent dans un premier temps avec leur classe puis demandent à revenir avec leurs parents pour en voir plus. Il y a aura aussi beaucoup d’ateliers autour du codage faciles d'accès pour les familles.

Le digital devient en effet un incontournable dans tous les corps de métiers…

«Oui, et il faut montrer cela tôt aux jeunes, dès le cycle 4, vers 10-11-12 ans, pour qu’ils puissent se faire une idée de ce qu’ils pourraient vouloir faire. Il ne faut pas que tout soit axé seulement sur les notes, c’est mieux s’ils pouvaient trouver un but à cela. Ce ne sont pas les bonnes notes qui font une bonne orientation. Travailler sans but, peu importe le chemin, ce n’est pas la bonne voie. C’est très important qu’ils sachent ce qu’il se fait avant leur orientation.

Est-ce que d’anciens gagnants seront là pour promouvoir leurs métiers ou professions?

«Oh oui, et certains seront même là en tant qu’experts pour certains métiers ! Nous avons aussi invité beaucoup de candidats internationaux, de Belgique, de France, d’Allemagne, de la Suisse et même du Lichtenstein: beaucoup d’entre eux viendront faire la démonstration de leur expertise et pourront recevoir des prix hors compétition.

Un moyen entre autre de favoriser les réseaux avec les pays limitrophes?

«En effet, et en plus pour ces candidats externes, cela représente leur dernier concours officiel d’entrainement avant Shangaï. Les candidats peuvent ainsi voir des gens prêts à concourir pour des concours bien plus élevés que les nationaux et nous seront bien entendu invité en retour chez eux pour nous entrainer avant une compétition officielle. C’est un cercle vertueux.

Savons-nous déjà où auront lieu les prochaines EuroSkills?

«Oui, elles se tiendront en Pologne l’année prochaine. Elles auraient normalement dû avoir lieu à St Pétersbourg, au Danemark pour 2025 et il y a encore deux ans, deux candidatures étaient en lice pour l’édition de 2027: la Pologne et le Luxembourg en coopération avec l’Allemagne.

C’est notre 10e édition, elle est déjà par elle-même spéciale. Mais en plus cela fait trois ans que l’on travaille en continu dessus, avec tous les aléas rencontrés à cause de la pandémie. Gil Belling, président de WorldSkills Luxembourg

Pour les prochaines, WorldSkills international c’était naturellement tourné vers le Danemark, mais les organisateurs n’étaient pas en mesure de le faire. Ils se sont donc tournés vers la Pologne et nous, et la Pologne a accepté à la condition que nous les aidions pour l’année prochaine au niveau de la logistique, ce que nous avons acceptés. Ils ont alors retiré leur candidature pour 2027, ce qui me laisse vous annoncer que nous serons les hôtes des EuroSkills en 2027 en coopération avec nos voisins allemands.

Le fait de venir en aide aux Polonais l’an prochain sera un très bon entrainement pour nous en 2027.

Quant aux prochains WorldSkills, ils se tiendront en 2024 à Lyon. Nous ne participerons pas aux prochains qui se déroulent en octobre de cette année, dans la mesure où c’est compliqué d’y aller, c’est très cher, et nous ne sommes même pas certains de pouvoir participe s’ils annulent. Tout en sachant que les frais engagés ne seraient en plus pas récupérables.

L’apprentissage sera lui aussi à l’honneur?

«Oui ce lundi, en collaboration avec RTL, est une journée dédié à l’apprentissage avec 30 entreprises qui offrent plus de 150 postes d’apprentissages aux jeunes de classe de 5e.

Est-ce que leur présence est là maintenant pour rassurer plus que promouvoir? Il y a quelques années, on poussait beaucoup plus les jeunes à se lancer et à reprendre des affaires après leur formation et ainsi devenir leur propre patron… Sans compter la dualité très importante entre travailler dans le privé et pour l’Etat…

«La situation est en effet assez inédite. L’association Jonk Entrepreneuren Luxembourg Asbl sera là pour venir parler de ces problématiques. Je trouve par ailleurs que le fait que des patrons et des experts libèrent de leurs temps pour venir réveiller des vocations est un signal fort.

C’est notre 10e édition, elle est déjà par elle-même spéciale. Mais en plus cela fait trois ans que l’on travaille en continu dessus, avec tous les aléas rencontrés à cause de la pandémie. Il y a encore trois quatre mois rien n’était encore tout à faire sûr.

C’est pour cela qu’il y a tellement de candidats et d’experts qui ont envie de montrer qu’ils sont là. C’est un accomplissement après toutes ces restrictions. Cette foire, c’est une vraie fête scolaire. Avec 30 concours, la remise des prix sera une jolie fête de clôture avec 450 personnes attendues, un vrai contraste avec toutes ces difficultés. Cela fait trop longtemps que l’on n’a pas eu ce genre de célébration dans un cadre relativement normal et j’espère que pourrons tous en profiter pleinement!»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.