Avons-nous surmonté le coronavirus ? Dans une interview accordée au Télécran, l'expert pense qu'il pourrait y avoir une nouvelle surprise sur le front du virus.

Luxembourg 3 min.

Covid-19 au Luxembourg

«Ce n'est pas encore la fin de la pandémie»

Avons-nous surmonté le coronavirus ? Dans une interview accordée au Télécran, l'expert pense qu'il pourrait y avoir une nouvelle surprise sur le front du virus.

(müs/jt) - L'infectiologue luxembourgeois Gérard Schockmel ne s'attend pas à ce que des confinements soient à nouveau nécessaires en cas de nouvelle flambée pandémique. «Une situation épidémiologique peut survenir à tout moment et rendre certaines mesures à nouveau nécessaires. Mais il n'y aura probablement plus besoin de lockdown», a déclaré l'expert des Hôpitaux Robert Schuman dans une interview au Télécran.

Les contaminations au covid-19 repartent à la hausse Entre le 30 mai et le 5 juin, les nouvelles infections au coronavirus étaient 65% plus nombreuses que la semaine précédente. Plusieurs indicateurs repassent également au rouge, selon le dernier rapport hebdomadaire de la Santé.

Le Dr. Schockmel pense que le Luxembourg peut aborder l'automne sans prendre de grandes précautions. Il existe désormais une certaine immunité collective, même si elle n'est pas encore parfaite. Les personnes vaccinées trois fois seraient toujours bien protégées contre les formes graves du covid. «La meilleure immunité est une immunité hybride, c'est-à-dire être vacciné plus guéri, idéalement dans cet ordre. C'est déjà le cas pour de nombreuses personnes triplement vaccinées qui ont ensuite été infectées par l'Omicron. En revanche, les personnes non vaccinées qui n'ont été infectées que par Omikron ne possèdent pas une bonne protection contre une future forme grave de la maladie».

Attention aux nouveaux variants

En ce qui concerne une éventuelle quatrième dose, le Dr. Schockmel se montre plutôt réservé : les données sont encore trop lacunaires. Les personnes immunodéprimées, pour lesquelles une quatrième vaccination est judicieuse, constituent une exception.

L'expert recommande au gouvernement de se préparer dès maintenant au cas où de nouveaux variants plus dangereux apparaîtraient, entraînant davantage d'hospitalisations et de décès et surchargeant ainsi le système de santé. «Ce n'est pas encore la fin de la pandémie», estime Gérard Schockmel.

Le médecin spécialiste des maladies infectieuses avait récemment attiré l'attention en déclarant qu'il envisageait de se lancer dans la politique, après avoir reçu de nombreux encouragements en ce sens. «Et quand on l'entend pour la dixième, vingtième ou trentième fois, on commence à y penser», a déclaré l'homme de 61 ans au Tageblatt. Il prendra une décision d'ici la fin de l'année.



BA.5 provoque une augmentation des cas Le sous-variant BA.5 de l'Omicron suscite actuellement l'inquiétude. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il est apparu pour la première fois en Afrique du Sud en janvier et s'est propagé rapidement au cours des dernières semaines, notamment au Portugal. BA.5 est également très présent au Luxembourg, selon les informations fournies jeudi par le ministère de la Santé. Ce sous-variant est probablement responsable de la légère augmentation du nombre actuel de contaminations. «BA.5 semble être plus facilement transmissible que d'autres sous-variants Omicron», écrit la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) dans une réponse parlementaire au CSV. Selon les informations actuellement disponibles, elle n'entraînerait toutefois pas d'évolution plus grave de la maladie. Les premières études indiquent toutefois que les personnes vaccinées ou ayant reçu un rappel sont plus susceptibles d'être infectées par les sous-variants BA.4 et BA.5. Il en va de même pour les personnes ayant déjà contracté un autre variant ou sous-variant du covid.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.