500 kilomètres à travers la Laponie

Ce Luxembourgeois conquiert le grand nord avec ses huskies

Sebastian WEISBRODT Raphaël Fiegen a déjà vécu plusieurs aventures avec ses chiens de traîneau. Dernièrement, ils ont affronté le froid glacial de la Suède. Il en est revenu avec un documentaire dont la première diffusion aura lieu dans quelques jours.

Des forêts de conifères, un froid glacial, de l'air pur, de la neige à perte de vue et toujours un chalet confortable au bord de la route: les paysages au-dessus du cercle polaire sont d'une beauté sublime, surtout en hiver, et sont le lieu de nostalgie de nombreuses personnes qui souhaitent faire une pause dans une nature intacte.

L'extrême nord de l'Europe abrite une telle région. Il s'agit de la Laponie, une région peu peuplée qui relie la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie, où l'on compte à peine deux habitants par kilomètre carré, la grande majorité d'entre eux vivant dans les villes situées sur les côtes. En dehors des «centres urbains», la densité de population est en réalité proche de zéro.

Pour Raphaël Fiegen d'Esch/Alzette, ce rêve de toundra et de taïga devient régulièrement réalité. Ce Luxembourgeois a toujours été attiré par l'aventure glaciale en Laponie. Lors de ses voyages, il est accompagné d'un fidèle attelage - ses chiens de traîneau, qu'il élève, forme et soigne depuis 2006 à l'école en forêt d'Esch.

Ce passe-temps inhabituel et ce goût de l'aventure sont nés dans le berceau de ce musher de 34 ans. Son père, Romain Fiegen, connu comme présentateur de l'émission «Globetrotter» sur RTL, a fait la connaissance de personnalités telles que l'alpiniste Reinhold Messner ou l'explorateur polaire Arved Fuchs et a également été le premier Luxembourgeois à atteindre le pôle Nord magnétique à pied.



Toutes les bonnes choses vont par trois

«Pour moi, tout a commencé en 1994, lorsque mon père s'est préparé à cette expédition. C'est à ce moment-là que j'ai regardé une cassette vidéo et que j'ai vu pour la première fois quelqu'un se déplacer avec des chiens de traîneau. J'ai tout de suite été fasciné par l'idée. Vers 17 ou 18 ans, j'ai fait la connaissance de Franck Chabriac, qui a fait grandir la discipline des chiens de traîneau au Luxembourg», raconte Raphaël Fiegen.

Lorsque Fiegen place ses chiens devant le traîneau, ils peuvent à peine attendre de démarrer leur course. Photo: Guy Jallay

Bien que Romain Fiegen soit mort depuis plus de cinq ans, il a mis en place le plus grand projet de son fils à ce jour: Raphaël Fiegen et ses huskies ont parcouru 500 kilomètres pendant onze jours dans la partie suédoise de la Laponie, sur le Kungsleden, la voie royale. Une équipe de tournage les a accompagnés tout au long de leur périple, de Hemavan à Abisko. Il en résulte le documentaire «The Law of 3», dont la première diffusion aura lieu vendredi 16 décembre à 19h au Kinepolis de Belval.

L'ensemble du projet est dédié à mon père, dont j'ai enfin pu mener l'idée à terme. Raphaël Fiegen

«Cela nous a pris plus de dix ans. Si cela a pris autant de temps, c'est parce qu'il nous a fallu trois tentatives. D'où le titre. En 2016, j'ai fait une première tentative après une longue période de préparation. Mais à l'époque, mon traîneau était trop lourd et les chiens n'étaient pas assez bien entraînés. En 2019, l'équipe de tournage n'était pas équipée de manière adéquate pour les conditions extrêmes. Finalement, tout s'est bien passé en février 2022», explique Raphaël Fiegen.

Les spectateurs et spectatrices peuvent s'attendre à une sorte de journal de bord, où l'on avance à une vitesse moyenne de dix kilomètres par heure et où le musher raconte son combat contre les forces de la nature. «Les scènes du début et de la fin du film sont très émotionnelles. Tout le projet est dédié à mon père, dont j'ai enfin pu mener l'idée à terme.» Bien que le chemin le conduise, lui et ses chiens, sur de longues distances à travers la nature sauvage, l'Eschois évoque aussi des «rencontres géniales». «Nous avons aussi traversé des villages à plusieurs reprises. Dans l'un d'eux, j'ai fait la connaissance d'une musher qui venait du nord et avec laquelle j'ai passé deux jours. C'était une expérience formidable, car nous avons pu échanger nos points de vue».

Un chien de traîneau a besoin d'environ deux ans d'entraînement avant de pouvoir gérer correctement ses forces et maîtriser un tel parcours. Raphaël Fiegen

Pour réussir un tel voyage et braver des températures de -30 degrés, une chose est essentielle selon Raphaël Fiegen, en plus d'un équipement adapté et d'une préparation exigeante: la confiance. «Je ne me considère absolument pas comme le chef de l'attelage. Nous nous rencontrons d'égal à égal. Lorsque nous sommes en route et que je n'ai aucune idée de la suite du parcours, je me fie aux chiens. Ils ont un sixième sens et retrouvent toujours leur chemin. Dans l'autre sens, les chiens peuvent compter sur moi pour assurer le bon cadre et intervenir dans les moments dangereux. Si je fais confiance au chien, il me fait automatiquement confiance. Mes chiens sont un peu comme mes enfants pour moi.»

Les huskies dans l'action. Photo: Guy Jallay

Dernièrement, l'école de la forêt d'Esch a reçu du sang neuf. Le groupe de huskies s'est agrandi de cinq chiots. Des renforts dont le musher a bien besoin, car entre-temps, Raphaël Fiegen considère le projet en Suède comme une préparation pour sa prochaine aventure. Il veut traverser la Laponie d'une côte à l'autre. Ainsi, il envisage de partir de la péninsule russe de Kola pour arriver dans la ville norvégienne de Narvik. Un projet qu'il entend réaliser en 2027.

Une classe dans la nature

Pour qu'il puisse réaliser ce projet, il ne faut pas seulement que la guerre entre la Russie et l'Ukraine prenne fin. Raphaël Fiegen et son équipe à quatre pattes ont également besoin d'un soutien supplémentaire. Celui-ci doit s'ajouter sous la forme d'une autre portée. «Ce sera donc un peu comme une sortie en famille. Un chien de traîneau a besoin d'environ deux ans d'entraînement avant de pouvoir gérer correctement ses forces et maîtriser un tel parcours», explique-t-il.

Le rêve de Raphaël Fiegen est de pouvoir vivre un jour de son travail avec les chiens et de son savoir-faire dans le domaine du plein air. Le pédagogue de la nature propose déjà des cours aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux adultes, dans lesquels il apprend à ses élèves comment faire un feu, lire des cartes, s'orienter avec une boussole et travailler avec des chiens.

Avec Franck Chabriac, éducateur de profession, il prépare également une classe à l'aventure en Laponie en 2024. «Les élèves viennent chez nous, à l'école de la forêt, et apprennent les bases. Ensuite, ils partent une semaine en Finlande», explique Raphaël Fiegen. Les acquis scientifiques ne doivent pas être négligés lors d'une excursion. «Il est prévu que les élèves visitent une station météorologique sur place, effectuent des forages dans le permafrost et présentent finalement les données obtenues lors d'un séminaire au Luxembourg.»

