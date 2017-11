(ChB) - En ce dimanche froid et pluvieux, le public pourra se réchauffer dans une ambiance conviviale et festive au 71e bazar de la Croix-Rouge luxembourgeoise organisé à la halle Victor Hugo à Luxembourg-Limpertsberg, de 10h à 18h.

L'occasion de faire un peu de shopping et une bonne action au passage: cette année, les fonds récoltés serviront aux activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse et au Fonds d'urgence de l'aide internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise.



Le bazar mobilise plus de 300 bénévoles des sections locales. Au programme: restauration nationale et internationale variée, food market, stands internationaux, brocante, second hand, produits de luxe et faits maison, stands pour enfants, idées cadeaux pour tous les budgets et tombola pour petits et grands.

A noter: la Grande-Duchesse, en sa qualité de présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise, visitera le bazar vers 16 heures.



Le grand Saint-Nicolas sera aussi de la partie pour le plus grand plaisir des enfants.